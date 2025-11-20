"єЧерга" для грузовиков: вскоре заработают обновленные правила использования системы

Министерство развития общин и территорий Украины 24 ноября начинает поэтапное внедрение обновленных правил использования системы "єЧерга" для грузовых транспортных средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Эти изменения, утвержденные приказом ведомства №1028 от 20 июня 2025 года, направлены на обеспечение прогнозируемого времени пересечения границы и значительно уменьшения искусственных задержек.

Основная проблема, которую решают новые правила, - это массовые регистрации "на всякий случай" и последующие отмены, которые создают иллюзию огромных очередей и дезорганизуют процесс. Только за октябрь в системе было зафиксировано более 25 тысяч отмен, причем подавляющее большинство (около 22 тысяч) было инициировано самими пользователями, которые часто сразу же создавали новую запись.

Ключевые изменения в "єЧерзі"

Лимитированное количество продолжений очереди: для одного грузовика можно будет продлить очередь только 1 раз в течение 60 дней. Возможность выбрать время продления (4, 6, 8 или 10 часов) остается без изменений.

Для грузовиков, в отношении которых фиксируются определенные нарушения, возможность создания новой очереди будет отсутствовать в течение 14 дней.

Какие нарушения приведут к блокированию?

Ограничения касаются ситуаций, когда грузовик не использует забронированное место, что ухудшает условия для добросовестных перевозчиков:

отмена очереди пользователем дважды подряд в статусе на въезд в пункт пропуска;

неприбытие грузовика дважды подряд в пункт пропуска;

отмена очереди дважды подряд в течение 30 дней.

Эти недобросовестные действия приводят к искусственному увеличению очереди, невозможности прогнозировать движение, задержек и резкому ускорению очереди в определенные периоды. Обновленные правила внедряют четкие механизмы дисциплины и ответственности, которые обеспечат стабильность и равные условия для всех перевозчиков как украинских, так и иностранных.

Как отметили в Минразвития, за время функционирования "єЧерги" уже произошло более 2,5 миллионов пересечений границы по предварительной записи.

Напомним, с 10 сентября 2025 года в Украине упрощена процедура пересечения границы для водителей, осуществляющих грузовые перевозки. С этой даты все данные заполняются только в системе "єЧерга", а отдельную заявку "18-60" (так называемый "Шлях") создавать больше не нужно.