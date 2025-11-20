"єЧерга" для вантажівок: незабаром запрацюють оновлені правила використання системи

Міністерство розвитку громад та територій України 24 листопада розпочинає поетапне впровадження оновлених правил використання системи "єЧерга" для вантажних транспортних засобів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Ці зміни, затверджені наказом відомства №1028 від 20 червня 2025 року, мають на меті забезпечити прогнозований час перетину кордону та значно зменшити штучні затримки.

Основна проблема, яку вирішують нові правила, — це масові реєстрації "про всяк випадок" і подальші скасування, які створюють ілюзію величезних черг та дезорганізують процес. Тільки за жовтень у системі було зафіксовано понад 25 тисяч скасувань, причому переважна більшість (близько 22 тисяч) були ініційовані самими користувачами, які часто одразу ж створювали новий запис.

Ключові зміни в "єЧерзі"

Лімітована кількість продовжень черги: для однієї вантажівки можна буде продовжити чергу лише 1 раз протягом 60 днів. Можливість обрати час продовження (4, 6, 8 чи 10 годин) залишається без змін.

Для вантажівок, щодо яких фіксуються визначені порушення, можливість створити нову чергу буде відсутня протягом 14 днів.

Які порушення призведуть до блокування?

Обмеження стосуються ситуацій, коли вантажівка не використовує заброньоване місце, що погіршує умови для добросовісних перевізників:

скасування черги користувачем двічі поспіль у статусі на в'їзд до пункту пропуску;

неприбуття вантажівки двічі поспіль до пункту пропуску;

скасування черги двічі поспіль протягом 30 днів.

Ці недобросовісні дії призводять до штучного збільшення черги, неможливості прогнозувати рух, затримок та різкого пришвидшення черги у певні періоди. Оновлені правила впроваджують чіткі механізми дисципліни та відповідальності, які забезпечать стабільність та рівні умови для всіх перевізників, як українських, так і іноземних.

Як зазначили в Мінрозвитку, за час функціонування "єЧерги" вже відбулося понад 2,5 мільйонів перетинів кордону за попереднім записом.

Нагадаємо, з 10 вересня 2025 року в Україні спрощено процедуру перетину кордону для водіїв, що здійснюють вантажні перевезення. З цієї дати усі дані заповнюються лише в системі “єЧерга”, а окрему заявку “18-60” (так званий “Шлях”) створювати більше не потрібно.