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Кабмин направил почти 77 млн грн на подготовку учебных заведений к зиме

Деньги
Кабмин направил почти 77 млн грн на подготовку учебных заведений к зиме

Кабинет Министров Украины перераспределил 76,9 млн. грн. для обеспечения стабильной работы государственных учреждений и учреждений образования в осенне-зимний период. Финансирование предназначено для усиления автономного энергообеспечения, установки энергоэффективных окон, ремонта кровель и устройства пищеблоков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Источником финансирования стали остатки образовательной субвенции, накопившиеся на счетах местных бюджетов в конце 2025 года и перечисленные в специальный фонд государственного бюджета для МОН.

Как распределили финансирование

Выделенные средства распределили между такими учреждениями и учебными заведениями:

  • 51,3 млн грн - государственным специализированным учреждениям общего среднего образования научного, спортивного, инженерного и военного профиля в подчинении МОН;
  • 10,7 млн грн — учреждениям, оказывающим методическую и аналитическую поддержку образовательному процессу и педагогам;
  • 8,1 млн грн - Украинскому центру оценивания качества образования (УЦОКО) и его региональным подразделениям для бесперебойной организации тестирований;
  • 5,7 млн грн – Национальному эколого-натуралистическому центру учащейся молодежи на нужды системы внешкольного образования;
  • 0,9 млн грн - Национальному агентству квалификаций;
  • 165 тыс. грн – Центральноукраинскому профессиональному училищу социальной реабилитации.

В профильном министерстве подчеркивают, что в условиях систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру эти меры позволят сохранить непрерывность обучения и гарантировать надлежащие условия для учащихся, студентов и педагогов.

Напомним, ранее правительство распределило 1,6 млрд грн на профессиональное образование, лицеи и школьное питание. Средства были направлены на модернизацию техникумов, обустройство будущих академических лицеев и питание младших школьников в восьми прифронтовых областях.

Автор:
Максим Кольц

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