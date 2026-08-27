Кабмін спрямував майже 77 млн грн на підготовку закладів освіти до зими

Кабінет Міністрів України перерозподілив 76,9 млн грн для забезпечення стабільної роботи державних закладів та установ освіти в осінньо-зимовий період. Фінансування призначене для посилення автономного енергозабезпечення, встановлення енергоефективних вікон, ремонту покрівель та облаштування харчоблоків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Джерелом фінансування стали залишки освітньої субвенції, що накопичилися на рахунках місцевих бюджетів наприкінці 2025 року та були перераховані до спеціального фонду державного бюджету для МОН.

Як розподілили фінансування

Виділені кошти розподілили між такими установами й закладами освіти:

51,3 млн грн — державним спеціалізованим закладам загальної середньої освіти наукового, спортивного, інженерного та військового профілю в підпорядкуванні МОН;

10,7 млн грн — установам, що надають методичну й аналітичну підтримку освітньому процесу та педагогам;

8,1 млн грн — Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та його регіональним підрозділам для безперебійної організації тестувань;

5,7 млн грн — Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді на потреби системи позашкільної освіти;

0,9 млн грн — Національному агентству кваліфікацій;

165 тис. грн — Центральноукраїнському професійному училищу соціальної реабілітації.

У профільному міністерстві наголошують, що в умовах систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру ці заходи дадуть змогу зберегти безперервність навчання та гарантувати належні умови для учнів, студентів і педагогів.

Нагадаємо, раніше уряд розподілив 1,6 млрд грн на професійну освіту, ліцеї та шкільне харчування. Кошти спрямували на модернізацію технікумів, облаштування майбутніх академічних ліцеїв і харчування молодших школярів у восьми прифронтових областях.