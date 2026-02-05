Запланована подія 2

Кабмин обновил порядок приоритетных расходов Казначейства в условиях военного положения

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления "О внесении изменений в Порядок исполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения", разработанный Министерством финансов Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минфин.

Решение направлено на согласование действующего Порядка с законом "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", а также уточнение и актуализацию механизмов осуществления Казначейством приоритетных расходов в условиях военного положения.

В частности, изменениями расширяется список приоритетных медицинских расходов. В него включено финансирование скринингов состояния здоровья для лиц старше 40 лет. Это позволит обеспечить стабильное финансирование профилактических программ даже в условиях ограниченных бюджетных ресурсов и усилит системный подход государства к сохранению здоровья населения во время войны.

Кроме того, проект постановления уточняет подходы к финансированию стоматологических услуг и бесплатной юридической помощи. Формулировка соответствующих направлений расходов приведена в полное соответствие с бюджетными программами, определенными законом "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

В частности, уточнены положения по оплате медицинских услуг по зубопротезированию и предоставлению плановой стоматологической помощи отдельным категориям граждан, а также по обеспечению предоставления бесплатной вторичной юридической помощи, включая услуги медиации. Это должно повысить прозрачность и предсказуемость финансирования социально важных услуг.

Обновление Порядка позволит Государственной казначейской службе и дальше обеспечивать бесперебойное и приоритетное финансирование ключевых расходов государственного бюджета, прежде всего в сфере здравоохранения, а также будет способствовать стабильности и сбалансированности бюджетного процесса в условиях военного положения.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла в целом закон о государственном бюджете на 2026 год. Расходы на здравоохранение вместе с трансфертами составляют 258,6 млрд грн, что на 38,8 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом.

Автор:
Татьяна Гойденко