Кабмін оновив порядок пріоритетних видатків Казначейства в умовах воєнного стану

Казначейство працюватиме за оновленими правилами / Мінфін

Кабінет міністрів України схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", розроблений Міністерством фінансів України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінфін.

Рішення спрямоване на узгодження чинного Порядку із законом "Про Державний бюджет України на 2026 рік", а також на уточнення та актуалізацію механізмів здійснення Казначейством пріоритетних видатків в умовах воєнного стану.

Зокрема, змінами розширюється перелік пріоритетних медичних видатків. До нього включено фінансування скринінгів стану здоров’я для осіб віком від 40 років. Це дозволить забезпечити стабільне фінансування профілактичних програм навіть за умов обмежених бюджетних ресурсів і посилить системний підхід держави до збереження здоров’я населення під час війни.

Крім того, проєкт постанови уточнює підходи до фінансування стоматологічних послуг та безоплатної правничої допомоги. Формулювання відповідних напрямів видатків приведено у повну відповідність до бюджетних програм, визначених законом "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Зокрема, уточнено положення щодо оплати медичних послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям громадян, а також щодо забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги, включно з послугами медіації. Це має підвищити прозорість і передбачуваність фінансування соціально важливих послуг.

Оновлення Порядку дозволить Державній казначейській службі й надалі забезпечувати безперебійне та пріоритетне фінансування ключових видатків державного бюджету, насамперед у сфері охорони здоров’я, а також сприятиме стабільності та збалансованості бюджетного процесу в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада прийняла в цілому закон про державний бюджет на 2026 рік. Видатки на охорону здоров’я, разом із трансфертами, становлять 258,6 млрд грн, що на 38,8 млрд грн більше порівняно з 2025 роком.

Автор:
Тетяна Гойденко