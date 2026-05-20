Кабмин вводит новые проверки для агроэкспорта в ЕС: что изменится для фермеров

Кабинет Министров Украины запускает экспериментальный проект, который обяжет экспортеров доказывать, что их продукция выращена без ущерба для экологии. Речь идет о подтверждении того, что сельскохозяйственные угодья не подверглись обезлесению или деградации после 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики .

Решение Кабмина направлено на то, чтобы заранее адаптировать украинский агросектор к требованиям Регламента ЕС 2023/1115, официально вступающего в силу с 1 января 2027 года. Новые правила помогут сохранить непрерывный доступ отечественных товаров к европейскому рынку и уберечь трейдеров от ограничений.

Как будет работать геоинформационная система контроля

Контролировать происхождение продукции будут в цифровом формате через Государственный аграрный реестр. Там будет создана автоматизированная геоинформационная система, которая будет отслеживать всю цепь поставок — от конкретного поля до границы ЕС.

Алгоритм действий для производителей будет выглядеть так:

Аграрий представляет электронное заявление о надлежащей проверке через личный кабинет в ГАР. Система автоматически верифицирует информацию о полях, взаимодействуя с Государственным земельным кадастром и Реестром вещных прав на недвижимое имущество через систему "Трембита". По результатам проверки формируется официальная поддержка, подтверждающая полное соответствие экологическому праву Евросоюза.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подчеркнул, что этот шаг повысит прозрачность цепей снабжения, защитит экспортеров от рисков и укрепит позиции Украины как надежного и экологически ответственного торгового партнера.

Напомним, Украина обязалась полностью обновить национальные аграрные стандарты под требования ЕС до конца 2028 года. Поэтапное реформирование отрасли должно помочь украинским фермерам гармонично перейти на европейские рельсы без потери текущей доходности, открывая прямой доступ не только к рынку Европы, но и к другим премиальным мировым площадкам сбыта.