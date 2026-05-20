Кабмін вводить нові перевірки для агроекспорту до ЄС: що зміниться для фермерів

Кабмін вводить нові перевірки для агроекспорту до ЄС / Unsplash

Кабінет Міністрів України запускає експериментальний проєкт, який зобов'яже експортерів доводити, що їхня продукція вирощена без шкоди для екології. Йдеться про підтвердження того, що сільськогосподарські угіддя не зазнали знеліснення чи деградації після 31 грудня 2020 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Рішення Кабміну спрямоване на те, щоб заздалегідь адаптувати український агросектор до вимог Регламенту ЄС 2023/1115, який офіційно набирає чинності з 1 січня 2027 року. Нові правила допоможуть зберегти безперервний доступ вітчизняних товарів до європейського ринку та вберегти трейдерів від торговельних обмежень.

Як працюватиме геоінформаційна система контролю

Контролювати походження продукції будуть у цифровому форматі через Державний аграрний реєстр. Там створять автоматизовану геоінформаційну систему, яка відстежуватиме весь ланцюг постачання — від конкретного поля до кордону ЄС.

Алгоритм дій для виробників виглядатиме так:

  1. Аграрій подає електронну заяву про належну перевірку через особистий кабінет у ДАР.
  2. Система автоматично верифікує інформацію про поля, взаємодіючи з Державним земельним кадастром та Реєстром речових прав на нерухоме майно через систему "Трембіта".
  3. За результатами перевірки формується офіційний витяг, що підтверджує повну відповідність екологічному праву Євросоюзу.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України наголосив, що цей крок підвищить прозорість ланцюгів постачання, захистить експортерів від ризиків та зміцнить позиції України як надійного і екологічно відповідального торговельного партнера.

Нагадаємо, Україна зобов'язалася повністю оновити національні аграрні стандарти під вимоги ЄС до кінця 2028 року. Поетапне реформування галузі має допомогти українським фермерам гармонійно перейти на європейські рейки без втрати поточної прибутковості, водночас відкриваючи прямий доступ не лише до ринку Європи, а й до інших преміальних світових майданчиків збуту.

Автор:
Максим Кольц