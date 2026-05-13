Оновлення бронювання та "промисловий безвіз": Мінекономіки презентувало плани змін

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України провело зустріч із Європейською Бізнес Асоціацією, де презентувало плани реформ на 2026–2027 роки. У червні 2026 року відомство представить оновлений механізм бронювання працівників через "Дію", а вже у 2027 році заплановано вийти на практичний етап "промислового безвізу" з ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Цифрові сервіси для підприємців

заступник міністра Олександр Циборт повідомив про успішну роботу платформи "Пульс", яка за І квартал 2026 року опрацювала понад 500 звернень. На основі цих запитів реалізовано 98 рішень з економічним ефектом понад 1,8 млрд грн. У майбутньому сервіс інтегрують із "Дією" та банківськими системами.

Також у "Дії" з’явиться система "Обрій", призначена для підготовки та перекваліфікації спеціалістів робітничих професій згідно з потребами ринку.

Промисловий безвіз та агросектор

За словами Тараса Висоцького, запуск "промислового безвізу" (Угода АСАА) очікується у 2027 році. Наразі триває підготовка дорожньої карти разом із представниками компаній. В аграрному секторі протягом 4–6 місяців планують модернізувати ІТ-рішення для електронних складських документів та запровадити електронні підписи на всіх етапах обігу зерна. Для ринку деревини готують механізми підвищення прозорості біржових торгів.

Законодавчі оновлення та бронювання

У червні 2026 року Мінекономіки разом із Міноборони планують узгодити та запустити оновлений механізм бронювання працівників через "Дію". Окремо розглядається можливість зміни підходів для компаній, що працюють у прифронтових зонах.

Крім того, уряд готує наступні кроки:

відновлення реєстрації дитячого та медичного харчування з середини червня;

подання законопроєкту про управління відходами електричного обладнання у серпні 2026 року;

доопрацювання норм щодо позасудового вирішення споживчих спорів та маркування продукції;

модернізацію регулювання у сфері пестицидів та аграрного контролю.

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада прийняла в цілому проєкт закону, який закладає основу для запровадження так званого "промислового безвізу" з Європейським Союзом.