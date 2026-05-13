- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Оновлення бронювання та "промисловий безвіз": Мінекономіки презентувало плани змін
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України провело зустріч із Європейською Бізнес Асоціацією, де презентувало плани реформ на 2026–2027 роки. У червні 2026 року відомство представить оновлений механізм бронювання працівників через "Дію", а вже у 2027 році заплановано вийти на практичний етап "промислового безвізу" з ЄС.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБА.
Цифрові сервіси для підприємців
Цифрові сервіси для підприємців заступник міністра Олександр Циборт повідомив про успішну роботу платформи "Пульс", яка за І квартал 2026 року опрацювала понад 500 звернень. На основі цих запитів реалізовано 98 рішень з економічним ефектом понад 1,8 млрд грн. У майбутньому сервіс інтегрують із "Дією" та банківськими системами.
Також у "Дії" з’явиться система "Обрій", призначена для підготовки та перекваліфікації спеціалістів робітничих професій згідно з потребами ринку.
Промисловий безвіз та агросектор
За словами Тараса Висоцького, запуск "промислового безвізу" (Угода АСАА) очікується у 2027 році. Наразі триває підготовка дорожньої карти разом із представниками компаній. В аграрному секторі протягом 4–6 місяців планують модернізувати ІТ-рішення для електронних складських документів та запровадити електронні підписи на всіх етапах обігу зерна. Для ринку деревини готують механізми підвищення прозорості біржових торгів.
Законодавчі оновлення та бронювання
У червні 2026 року Мінекономіки разом із Міноборони планують узгодити та запустити оновлений механізм бронювання працівників через "Дію". Окремо розглядається можливість зміни підходів для компаній, що працюють у прифронтових зонах.
Крім того, уряд готує наступні кроки:
- відновлення реєстрації дитячого та медичного харчування з середини червня;
- подання законопроєкту про управління відходами електричного обладнання у серпні 2026 року;
- доопрацювання норм щодо позасудового вирішення споживчих спорів та маркування продукції;
- модернізацію регулювання у сфері пестицидів та аграрного контролю.
Нагадаємо, у квітні Верховна Рада прийняла в цілому проєкт закону, який закладає основу для запровадження так званого "промислового безвізу" з Європейським Союзом.