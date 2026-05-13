Обновление бронирования и "промышленный безвиз": Минэкономики представило планы изменений

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины провело встречу с Европейской Бизнес Ассоциацией, где представило планы реформ на 2026–2027 годы. В июне 2026 года ведомство представит обновленный механизм бронирования работников через "Дію", а уже в 2027 году планируется выйти на практический этап "промышленного безвиза" с ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Цифровые сервисы для предпринимателей

Цифровые сервисы для предпринимателей замминистра Александр Циборт сообщил об успешной работе платформы "Пульс", которая за I квартал 2026 года проработала более 500 обращений. На основе этих запросов реализовано 98 решений с экономическим эффектом более 1,8 млрд. грн. В будущем сервис интегрируется с "Действием" и банковскими системами.

Также у "Дії" появится система "Обрій", предназначенная для подготовки и переквалификации специалистов рабочих профессий в соответствии с потребностями рынка.

Промышленный безвиз и агросектор

По словам Тараса Высоцкого, запуск "промышленного безвиза" (Соглашение АСАА) ожидается в 2027 году. В настоящее время идет подготовка дорожной карты вместе с представителями компаний. В аграрном секторе в течение 4-6 месяцев планируется модернизировать ИТ-решения для электронных складских документов и ввести электронные подписи на всех этапах обращения зерна. Для рынка древесины подготавливают механизмы повышения прозрачности биржевых торгов.

Законодательные обновления и бронирование

В июне 2026 года Минэкономики вместе с Минобороны планируют согласовать и запустить обновленный механизм бронирования работников через "Дію". Отдельно рассматривается возможность изменения подходов для компаний, работающих в прифронтовых зонах.

Кроме того, правительство готовит следующие шаги:

возобновление регистрации детского и медицинского питания с середины июня;

представление законопроекта об управлении отходами электрического оборудования в августе 2026 года;

доработка норм по внесудебному разрешению потребительских споров и маркировка продукции;

модернизацию регулирования в области пестицидов и аграрного контроля.

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла в целом проект закона, закладывающего основу для введения так называемого "промышленного безвиза" с Европейским Союзом.