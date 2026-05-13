Обновление бронирования и "промышленный безвиз": Минэкономики представило планы изменений
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины провело встречу с Европейской Бизнес Ассоциацией, где представило планы реформ на 2026–2027 годы. В июне 2026 года ведомство представит обновленный механизм бронирования работников через "Дію", а уже в 2027 году планируется выйти на практический этап "промышленного безвиза" с ЕС.
Цифровые сервисы для предпринимателей
Цифровые сервисы для предпринимателей замминистра Александр Циборт сообщил об успешной работе платформы "Пульс", которая за I квартал 2026 года проработала более 500 обращений. На основе этих запросов реализовано 98 решений с экономическим эффектом более 1,8 млрд. грн. В будущем сервис интегрируется с "Действием" и банковскими системами.
Также у "Дії" появится система "Обрій", предназначенная для подготовки и переквалификации специалистов рабочих профессий в соответствии с потребностями рынка.
Промышленный безвиз и агросектор
По словам Тараса Высоцкого, запуск "промышленного безвиза" (Соглашение АСАА) ожидается в 2027 году. В настоящее время идет подготовка дорожной карты вместе с представителями компаний. В аграрном секторе в течение 4-6 месяцев планируется модернизировать ИТ-решения для электронных складских документов и ввести электронные подписи на всех этапах обращения зерна. Для рынка древесины подготавливают механизмы повышения прозрачности биржевых торгов.
Законодательные обновления и бронирование
В июне 2026 года Минэкономики вместе с Минобороны планируют согласовать и запустить обновленный механизм бронирования работников через "Дію". Отдельно рассматривается возможность изменения подходов для компаний, работающих в прифронтовых зонах.
Кроме того, правительство готовит следующие шаги:
- возобновление регистрации детского и медицинского питания с середины июня;
- представление законопроекта об управлении отходами электрического оборудования в августе 2026 года;
- доработка норм по внесудебному разрешению потребительских споров и маркировка продукции;
- модернизацию регулирования в области пестицидов и аграрного контроля.
Напомним, в апреле Верховная Рада приняла в целом проект закона, закладывающего основу для введения так называемого "промышленного безвиза" с Европейским Союзом.