UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Наличный курс:

USD

44,87

44,75

EUR

51,95

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Кабмин выделил почти 1 млрд грн на резервное питание многоэтажек Киева

отопление
Дома со счетчиками тепла платят за фактически потребленное тепло по показаниям прибора учета / Depositphotos

Кабинет министров выделил 989,1 млн грн из резервного фонда госбюджета на установку систем независимого резервного питания в многоквартирных домах Киева. Средства будут направлены на первый этап первой очереди экспериментального проекта.

Как пишет Dilo, об этом говорится в распоряжении от 15 сентября 2026 года №921-р, обнародованном на Правительственном портале.

Средства будут направлены Министерству развития общин и территорий для реализации проекта совместно с Киевской городской государственной администрацией.

Согласно решению правительства, финансирование в размере 989,161 млн. грн. будет осуществляться на безвозвратной основе за счет резервного фонда госбюджета. Расходы относятся к неотложным первоочередным мерам.

Проект предусматривает строительство и размещение систем независимого резервного питания в многоэтажных домах столицы.

Напомним, правительство направило 2,3 млрд грн в поддержку учебных заведений - школ, колледжей и университетов. Средства используются для модернизации инфраструктуры, установки систем резервного питания, восстановления поврежденных объектов и подготовки к отопительному сезону.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности