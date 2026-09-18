Кабмин выделил почти 1 млрд грн на резервное питание многоэтажек Киева

Кабинет министров выделил 989,1 млн грн из резервного фонда госбюджета на установку систем независимого резервного питания в многоквартирных домах Киева. Средства будут направлены на первый этап первой очереди экспериментального проекта.

Как пишет Dilo, об этом говорится в распоряжении от 15 сентября 2026 года №921-р, обнародованном на Правительственном портале.

Средства будут направлены Министерству развития общин и территорий для реализации проекта совместно с Киевской городской государственной администрацией.

Согласно решению правительства, финансирование в размере 989,161 млн. грн. будет осуществляться на безвозвратной основе за счет резервного фонда госбюджета. Расходы относятся к неотложным первоочередным мерам.

Проект предусматривает строительство и размещение систем независимого резервного питания в многоэтажных домах столицы.

Напомним, правительство направило 2,3 млрд грн в поддержку учебных заведений - школ, колледжей и университетов. Средства используются для модернизации инфраструктуры, установки систем резервного питания, восстановления поврежденных объектов и подготовки к отопительному сезону.