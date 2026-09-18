Кабмін виділив майже 1 млрд грн на резервне живлення багатоповерхівок Києва

Кабінет міністрів виділив 989,1 млн грн із резервного фонду держбюджету на встановлення систем незалежного резервного живлення у багатоквартирних будинках Києва. Кошти спрямують на перший етап першої черги експериментального проєкту.

Як пише Dilo, про це йдеться у розпорядження від 15 вересня 2026 року №921-р, яке оприлюднено на Урядовому порталі.

Кошти спрямують Міністерству розвитку громад та територій для реалізації проєкту спільно з Київською міською державною адміністрацією.

Згідно з рішенням уряду, фінансування у розмірі 989,161 млн грн здійснюватиметься на безповоротній основі за рахунок резервного фонду держбюджету. Видатки належать до невідкладних першочергових заходів.

Проєкт передбачає будівництво та розміщення систем незалежного резервного живлення у багатоповерхових будинках столиці.

Нагадаємо, уряд спрямував 2,3 млрд грн на підтримку закладів освіти - шкіл, коледжів і університетів. Кошти використають для модернізації інфраструктури, встановлення систем резервного живлення, відновлення пошкоджених об’єктів та підготовки до опалювального сезону.