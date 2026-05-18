Кадровые изменения в "Укрэнерго": Минэнергетики полностью сформировало Наблюдательный совет компании (ФОТО)

Министерство энергетики Украины утвердило новый состав представителей государства в Наблюдательном совете НЭК "Укрэнерго". Государственными представителями стали управленцы с опытом привлечения иностранных инвестиций и реализации международных инфраструктурных проектов – Юрий Бойко, Егор Перелыгин и Николай Брусенко.

Что о них известно?

представители государства в Наблюдательном совете "Укрэнерго" / "Укрэнерго"

У Юрия Бойко более 25 лет стажа на руководящих должностях в частном и государственном секторах энергетики. Профессиональную деятельность начал в 1995 году в должности инженера-электрика. Впоследствии руководил энергетическими предприятиями, а в конце 2020 исполнял обязанности министра энергетики Украины. В период с 2021 по 2025 год уже работал в составе Наблюдательного совета "Укрэнерго".

Егор Перелыгин занимает должность заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Работал на руководящих должностях в горнодобывающей и банковской сфере. К его специализации относятся привлечение иностранных инвестиций, реорганизация предприятий, изменение бизнес-моделей коммерческих структур, стратегическое планирование и кризисное управление. Получил диплом магистра делового администрирования в Европейском институте высшего образования в сфере управления ISEG во Франции. Кабинет Министров Украины делегировал его как уполномоченное лицо в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления.

Николай Брусенко является кандидатом экономических наук с более чем 20-летним опытом работы в области экономики, внешней торговли, международных отношений и государственного управления. Занимался реализацией совместных с финансовыми организациями проектов в энергетической и инфраструктурной сферах. Работал в должностях от главного специалиста Министерства экономики Украины до руководителя экономического директората в Офисе Президента Украины, который возглавлял с 2022 по 2025 год. Имеет опыт корпоративного управления как член Наблюдательного совета Государственного Сбербанка. Получил образование магистра финансов в Киевском национальном экономическом университете.

Как отметили в компании, общее количество членов Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" составляет 7 человек. Структура управления предполагает наличие четырех независимых членов, отобранных по процедуре конкурса, и трех представителей от государства. Ранее избранные независимые представители продолжают исполнение своих обязанностей. Персональный состав органа управления сформирован в полном объеме.

Ранее сообщалось, что оператор государственных облэнерго получил новый состав наблюдательного совета. Тогда Министерство энергетики назначило двух представителей государства, а также избрало трех независимых членов в наблюдательный совет акционерного общества "Украинские распределительные сети", что стало началом масштабной реформы управления электросетями страны.