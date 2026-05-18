Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Наличный курс:

USD

43,97

43,88

EUR

51,69

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кадровые изменения в "Укрэнерго": Минэнергетики полностью сформировало Наблюдательный совет компании (ФОТО)

Укрэнерго
Наблюдательный совет "Укрэнерго" полностью сформирован/Фото: Всеукраинская энергетическая ассамблея

Министерство энергетики Украины утвердило новый состав представителей государства в Наблюдательном совете НЭК "Укрэнерго". Государственными представителями стали управленцы с опытом привлечения иностранных инвестиций и реализации международных инфраструктурных проектов – Юрий Бойко, Егор Перелыгин и Николай Брусенко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Что о них известно?

представители государства в Наблюдательном совете "Укрэнерго"
представители государства в Наблюдательном совете "Укрэнерго" / "Укрэнерго"

У Юрия Бойко более 25 лет стажа на руководящих должностях в частном и государственном секторах энергетики. Профессиональную деятельность начал в 1995 году в должности инженера-электрика. Впоследствии руководил энергетическими предприятиями, а в конце 2020 исполнял обязанности министра энергетики Украины. В период с 2021 по 2025 год уже работал в составе Наблюдательного совета "Укрэнерго".

Егор Перелыгин занимает должность заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Работал на руководящих должностях в горнодобывающей и банковской сфере. К его специализации относятся привлечение иностранных инвестиций, реорганизация предприятий, изменение бизнес-моделей коммерческих структур, стратегическое планирование и кризисное управление. Получил диплом магистра делового администрирования в Европейском институте высшего образования в сфере управления ISEG во Франции. Кабинет Министров Украины делегировал его как уполномоченное лицо в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления.

Николай Брусенко является кандидатом экономических наук с более чем 20-летним опытом работы в области экономики, внешней торговли, международных отношений и государственного управления. Занимался реализацией совместных с финансовыми организациями проектов в энергетической и инфраструктурной сферах. Работал в должностях от главного специалиста Министерства экономики Украины до руководителя экономического директората в Офисе Президента Украины, который возглавлял с 2022 по 2025 год. Имеет опыт корпоративного управления как член Наблюдательного совета Государственного Сбербанка. Получил образование магистра финансов в Киевском национальном экономическом университете.

Как отметили в компании, общее количество членов Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" составляет 7 человек. Структура управления предполагает наличие четырех независимых членов, отобранных по процедуре конкурса, и трех представителей от государства. Ранее избранные независимые представители продолжают исполнение своих обязанностей. Персональный состав органа управления сформирован в полном объеме.

Ранее сообщалось, что оператор государственных облэнерго получил новый состав наблюдательного совета. Тогда Министерство энергетики назначило двух представителей государства, а также избрало трех независимых членов в наблюдательный совет акционерного общества "Украинские распределительные сети", что стало началом масштабной реформы управления электросетями страны.

Автор:
Татьяна Ковальчук