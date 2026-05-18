Кадрові зміни в "Укренерго": Міненергетики повністю сформувало Наглядову раду компанії (ФОТО)

Міністерство енергетики України затвердило новий склад представників держави у Наглядовій раді НЕК "Укренерго". Державними представниками стали управлінці із досвідом залучення іноземних інвестицій та реалізації міжнародних інфраструктурних проектів – Юрій Бойко, Єгор Перелигін та Микола Брусенко.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Що про них відомо?

представники держави в Наглядовій раді "Укренерго" / "Укренерго"

Юрій Бойко має понад 25 років стажу на керівних посадах у приватному та державному секторах енергетики. Професійну діяльність розпочав у 1995 році на посаді інженера-електрика. Згодом керував енергетичними підприємствами, а наприкінці 2020 року виконував обов'язки міністра енергетики України. У період з 2021 по 2025 рік уже працював у складі Наглядової ради "Укренерго".

Єгор Перелигін обіймає посаду заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Працював на керівних посадах у гірничодобувній промисловості та банківській сфері. До його спеціалізації належать залучення іноземних інвестицій, реорганізація підприємств, зміна бізнес-моделей комерційних структур, стратегічне планування та кризове управління. Здобув диплом магістра з ділового адміністрування у Європейському інституті вищої освіти у сфері управління ISEG у Франції. Кабінет Міністрів України делегував його як уповноважену особу до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Микола Брусенко є кандидатом економічних наук із понад 20-річним досвідом роботи в галузі економіки, зовнішньої торгівлі, міжнародних відносин та державного управління. Займався реалізацією спільних із міжнародними фінансовими організаціями проектів в енергетичній та інфраструктурній сферах. Працював на посадах від головного спеціаліста Міністерства економіки України до керівника економічного директорату в Офісі Президента України, який очолював із 2022 по 2025 рік. Має досвід корпоративного управління як член Наглядової ради державного Ощадбанку. Здобув освіту магістра з фінансів у Київському національному економічному університеті.

Як зазначили у компанії, загальна кількість членів Наглядової ради НЕК "Укренерго" становить 7 осіб. Структура управління передбачає наявність чотирьох незалежних членів, відібраних за процедурою конкурсу, та трьох представників від держави. Раніше обрані незалежні представники продовжують виконання своїх обов'язків. Персональний склад органу управління сформований у повному обсязі.

Раніше повідомлялося, що оператор державних обленерго отримав новий склад наглядової ради. Тоді Міністерство енергетики призначило двох представників держави, а також обрало трьох незалежних членів до наглядової ради акціонерного товариства "Українські розподільні мережі", що стало початком масштабної реформи управління електромережами країни.