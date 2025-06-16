Как изменятся условия производства дронов в Украине благодаря налоговым льготам

В Украине вступили в силу законодательные изменения, освобождающие от НДС и ввозной пошлины оптоволоконные компоненты, используемые в производстве дронов для нужд обороны. Новые льготы направлены на поддержку предприятий, производящих беспилотники с оптоволоконным управлением.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной таможенной службы.

Дроны без НДС

Напомним, 13 июня президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые освободят от таможенных платежей на оптоволокно для дронов и от налога на добавленную стоимость сделки по ввозу товаров для нужд безопасности и обороны.

Теперь без налогообложения можно импортировать оптические волокна, волоконно-оптические жгуты и другие виды оптоволоконных кабелей, подпадающих под коды УКТВЭД 9001 10 90 10 и 9001 10 90 90.

Эти товары освобождены от уплаты ввозных пошлин и НДС только для предприятий, которые будут использовать их в собственном производстве или ремонте воздушных, наземных или морских беспилотных систем на нужды Вооруженных Сил Украины, других силовых структур, а также правоохранительных, разведывательных и специальных органов, отвечающих за оборону страны.

Для производителей дронов с оптоволоконным управлением открывает значительные возможности для наращивания производства. В отличие от дронов с радиоуправлением такие системы практически не подвергаются влиянию средств радиоэлектронной борьбы — их чрезвычайно сложно заглушить или перехватить, что имеет решающее значение в боевых условиях.

За последние два года государственные заказчики через электронный каталог Prozorro Market приобрели 50 тысяч беспилотных летательных аппаратов на сумму более 6 миллиардов гривен. Самыми популярными из них стали модели Mavic, FPV и Phantom.