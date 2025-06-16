Як зміняться умови виробництва дронів в Україні завдяки податковим пільгам

В Україні набули чинності законодавчі зміни, що звільняють від ПДВ та ввізного мита оптоволоконні компоненти, які використовуються у виробництві дронів для потреб оборони. Нові пільги спрямовані на підтримку підприємств, що виготовляють безпілотники з оптоволоконним управлінням.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби.

Дрони без ПДВ

Нагадаємо, 13 червня президент Володимир Зеленський підписав два закони, які звільнять від митних платежів на оптоволокно для дронів та від податку на додану вартість операції з ввезення товарів для потреб безпеки і оборони.

Тепер без оподаткування можна імпортувати оптичні волокна, волоконно-оптичні джгути та інші види оптоволоконних кабелів, що підпадають під коди УКТЗЕД 9001 10 90 10 і 9001 10 90 90.

Ці товари звільнено від сплати ввізного мита та ПДВ лише для підприємств, які використовуватимуть їх у власному виробництві або ремонті повітряних, наземних чи морських безпілотних систем на потреби Збройних Сил України, інших силових структур, а також правоохоронних, розвідувальних і спеціальних органів, що відповідають за оборону країни.

Для виробників дронів з оптоволоконним управлінням це відкриває значні можливості для нарощування виробництва. На відміну від дронів із радіокеруванням, такі системи практично не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби — їх надзвичайно складно заглушити чи перехопити, що має вирішальне значення у бойових умовах.

Додамо, за останні два роки державні замовники через електронний каталог Prozorro Market придбали 50 тисяч безпілотних літальних апаратів на суму понад 6 мільярдів гривень. Найпопулярнішими серед них стали моделі Mavic, FPV та Phantom.