Как обновить данные в реестре налогоплательщиков онлайн: инструкция

Обновить персональные данные в реестре налогоплательщиков онлайн и без очередей можно через "Электронный кабинет плательщика".

Как сообщает Delo.ua, пошаговую инструкцию опубликовала Государственная налоговая служба.

Подать заявление онлайн можно на основании следующих документов:

для граждан Украины: паспорт (книжечка или ID-карта);

для детей (до 14 лет): свидетельство о рождении;

для иностранцев: вид на временное или постоянное проживание в Украине в форме ID-карты.

Что нужно сделать в Электронном кабинете налогоплательщика

Вход и создание: Выберите режим «ЭК для граждан» пункт «Заявление о внесении изменений в ГРФЛ (5ДР)». Заполните поля: Укажите ваш РНОКПП и актуальную личную информацию (фамилию, имя, отчество и т.д.). Если произошла смена ФИО, обязательно укажите предварительные данные. Заполните сведения о месте рождения и актуальном адресе задекларированного (зарегистрированного) места жительства (нахождения). Для внутренне перемещенных лиц предусмотрено специальное поле для внесения данных о зарегистрированном месте жительства в соответствии со справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Укажите реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи). Выберите удобный Центр обслуживания плательщиков, где вы сможете получить готовую карточку налогоплательщика.

Нужны скан-копии документов

Да, сканированные копии документов нужны обязательно для подачи заявления. Копии должны быть в формате PDF или изображения.

Для паспортов-книжек – все заполненные страницы (1–6 и регистрация).

Для ID-карт – обе стороны и выписка о месте жительства.

При смене фамилии, имени, отчества – свидетельство о браке, расторжении брака или об изменении имени.

В случае внесения изменений в отношении малолетних лиц (до 14 лет) – свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность одного из родителей (усыновителя или опекуна), выписку о месте жительства, документ, подтверждающий изменение ФИО ребенка (в случае наличия такого изменения).

После заполнения нажмите Сохранить, подпишите документ с помощью квалифицированной электронной подписи ( КЭП ) и отправьте в ГНС. Система автоматически проверит правильность заполнения полей перед отправкой.

Ранее сообщалось, как получить бесплатную квалифицированную электронную подпись от ГНС.