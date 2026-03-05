Запланована подія 2

Как обновить данные в реестре налогоплательщиков онлайн: инструкция

смартфон
Как изменить данные в реестре налогоплательщиков онлайн / Depositphotos

Обновить персональные данные в реестре налогоплательщиков онлайн и без очередей можно через "Электронный кабинет плательщика".

Как сообщает Delo.ua, пошаговую инструкцию опубликовала Государственная налоговая служба.

Подать заявление онлайн можно на основании следующих документов:

  • для граждан Украины: паспорт (книжечка или ID-карта);
  • для детей (до 14 лет): свидетельство о рождении;
  • для иностранцев: вид на временное или постоянное проживание в Украине в форме ID-карты.

Что нужно сделать в Электронном кабинете налогоплательщика

  1. Вход и создание: Выберите режим «ЭК для граждан» пункт «Заявление о внесении изменений в ГРФЛ (5ДР)».
  2. Заполните поля: Укажите ваш РНОКПП и актуальную личную информацию (фамилию, имя, отчество и т.д.). Если произошла смена ФИО, обязательно укажите предварительные данные. Заполните сведения о месте рождения и актуальном адресе задекларированного (зарегистрированного) места жительства (нахождения). Для внутренне перемещенных лиц предусмотрено специальное поле для внесения данных о зарегистрированном месте жительства в соответствии со справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица.
  3. Укажите реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи).
  4. Выберите удобный Центр обслуживания плательщиков, где вы сможете получить готовую карточку налогоплательщика.

Нужны скан-копии документов

Да, сканированные копии документов нужны обязательно для подачи заявления. Копии должны быть в формате PDF или изображения.

  • Для паспортов-книжек – все заполненные страницы (1–6 и регистрация).
  • Для ID-карт – обе стороны и выписка о месте жительства.
  • При смене фамилии, имени, отчества – свидетельство о браке, расторжении брака или об изменении имени.
  • В случае внесения изменений в отношении малолетних лиц (до 14 лет) – свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность одного из родителей (усыновителя или опекуна), выписку о месте жительства, документ, подтверждающий изменение ФИО ребенка (в случае наличия такого изменения).

После заполнения нажмите Сохранить, подпишите документ с помощью квалифицированной электронной подписи ( КЭП ) и отправьте в ГНС. Система автоматически проверит правильность заполнения полей перед отправкой.

Ранее сообщалось, как получить бесплатную квалифицированную электронную подпись от ГНС.

Автор:
Ольга Сичь