Как оформить на работу несовершеннолетнего работника: разъяснение для работодателей

Оформление трудовых отношений с несовершеннолетними работниками в Украине осуществляется по четко определенной процедуре, предусмотренной Кодексом законов о труде и налоговым законодательством. Работодатели должны учитывать не только кадровые требования, но и налоговые обязательства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Перед началом работы несовершеннолетнего необходимо проверить документы — паспорт или свидетельство о рождении, трудовую книжку (если она есть), а также согласие родителя или опекуна в случае, если работнику 14–15 лет. После этого потенциального работника информируют об условиях труда и направляют на медицинское освидетельствование.

После прохождения медосмотра заключается трудовой договор, желательно в письменной форме. Далее работодатель издает приказ о принятии на работу и вносит сведения о несовершеннолетнем в Журнал учета работников, не достигших 18-летнего возраста, обязательно указывая дату рождения.

Отдельно подчеркивается требование уведомить Государственную налоговую службу Украины о принятии несовершеннолетнего на работу. Уведомление подается по утвержденной форме в электронном или бумажном виде, а данные работника вносятся в реестр застрахованных лиц.

Важно помнить, что доходы несовершеннолетних работников облагаются налогом на общих основаниях. При выполнении условий, предусмотренных статьей 169 Налогового кодекса, они могут иметь право на налоговую социальную льготу.

Правильное оформление трудовых отношений с несовершеннолетними гарантирует не только социальную защиту работника, но и прозрачную деятельность предприятия. Задекларированный труд обеспечивает поступление налогов и единого социального взноса в бюджет, а нарушение установленного порядка может привести к административной ответственности для работодателя.

Таким образом, оформление несовершеннолетнего работника — не только кадровый процесс, но и налоговое обязательство, соблюдение которого является залогом защиты прав молодежи и надлежащей работы бизнеса.

Напомним, с 23 июня крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's начала трудоустройство молодых людей в возрасте от 16 лет.

Вслед за ними такую же политику внедрила и компания Intertop. Компания начала официально трудоустраивать подростков от 16 лет.