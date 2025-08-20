Запланована подія 2

Як оформити на роботу неповнолітнього працівника: роз’яснення для роботодавців

Працевлаштування неповнолітніх / Depositphotos

Оформлення трудових відносин з неповнолітніми працівниками в Україні здійснюється за чітко визначеною процедурою, яка передбачена Кодексом законів про працю та податковим законодавством. Роботодавці мають враховувати не лише кадрові вимоги, а й податкові зобов’язання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Державну податкову службу.

Перед початком роботи неповнолітнього необхідно перевірити документи — паспорт або свідоцтво про народження, трудову книжку (якщо вона є), а також згоду одного з батьків чи опікуна у випадку, якщо працівнику 14–15 років. Після цього потенційного працівника інформують про умови праці та направляють на медичний огляд.

Після проходження медогляду укладається трудовий договір, бажано у письмовій формі. Далі роботодавець видає наказ про прийняття на роботу та вносить відомості про неповнолітнього до Журналу обліку працівників, які не досягли 18-річного віку, обов’язково зазначаючи дату народження.

Окремо підкреслюється вимога повідомити Державну податкову службу України про прийняття неповнолітнього на роботу. Повідомлення подається за затвердженою формою в електронному чи паперовому вигляді, а дані працівника вносяться до реєстру застрахованих осіб.

Важливо пам’ятати, що доходи неповнолітніх працівників оподатковуються на загальних підставах. У разі виконання умов, передбачених статтею 169 Податкового кодексу, вони можуть мати право на податкову соціальну пільгу.

Правильне оформлення трудових відносин із неповнолітніми гарантує не лише соціальний захист працівника, а й прозору діяльність підприємства. Задекларована праця забезпечує надходження податків та єдиного соціального внеску до бюджету, а порушення встановленого порядку може призвести до адміністративної відповідальності для роботодавця.

Таким чином, оформлення неповнолітнього працівника — це не лише кадровий процес, а й податкове зобов’язання, дотримання якого є запорукою захисту прав молоді та належної роботи бізнесу.

Нагадаємо, з 23 червня найбільша у світі мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s розпочала працевлаштування молоді віком від 16 років. 

Слідом за ними таку ж політику впровадила і компанія Intertop. Компанія почала офіційно працевлаштовувати підлітків віком від 16 років.

Автор:
Тетяна Гойденко