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Как украинский стартап обошел лидеров рынка астрологических приложений

OBRIO, Nebula, астрология
Достичь такого успеха компании помог персонализированный подход. Фото с сайта OBRIO

На мировом рынке астрологических мобильных приложений есть компании, работающие в этой нише уже более 20 лет. Украинский стартап Nebula от компании OBRIO смог войти в этот топ всего за несколько лет.

О том, как удалось занять свое место в столь сжатые сроки, в интервью для издания Delo.ua рассказали операционный директор OBRIO Сергей Матвеев и директор по продукту Александр Лычак.

Александр Лычак отмечает, что Nebula удалось столь быстро вырасти благодаря инновациям. В частности, у компании был сделан фокус на максимально персонализированный маркетинг.

"Например, когда мы запускаем рекламу о медитациях для борьбы с тревожностью, пользователь после перехода проходит короткий опрос, а дальше получает индивидуальную программу с контентом и практиками, которые отвечают его потребностям", — объясняет Лычак.

По его словам, в Nebula сделали отдельный трек для каждой потребности с аналитикой: работа с отношениями, борьба с тревожностью или проблемами со сном. Все эти данные дали возможность понять, откуда пришел пользователь, какие у него проблемы и потребности. На основе этого приложение подбирало персональный контент.

"Еще один важный фактор  высокие стандарты найма команды. Когда я присоединился, у нас было около 30 человек, сейчас уже более 300, и мы активно продолжаем расти. Кстати, недавно получили награду от Forbes как лучший работодатель в стране за самый высокий eNPS  показатель удовлетворенности работников", — подчеркивает Александр Лычак.

Сергей Матвеев добавляет, что около 80-85% сотрудников работает в Украине. Но уже есть часть сотрудников за границей. По его словам, у OBRIO есть три офиса — в Киеве, Львове и Варшаве. Кроме того, часть команды работает удаленно из разных стран, преимущественно из Европы, но все специалисты являются украинцами.

Детальнее о том, как компания OBRIO с помощью приложения Nebula не только заработала миллионы, но и стала одним из лидеров мирового рынка астрологических сервисов — читайте в полном интервью с операционным директором Сергеем Матвеевым и директором по продукту Александром Лычаком для Delo.ua.

Автор:
Алик Сахно