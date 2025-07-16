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Як український стартап перегнав лідерів ринку астрологічних застосунків

OBRIO, Nebula, астрологія
Досягти такого успіху компанії допоміг персоналізований підхід. Фото з сайту OBRIO

На світовому ринку астрологічних мобільних застосунків є компанії, які працюють в цій ніші вже понад 20 років. Український стартап Nebula від компанії OBRIO зміг увійти в цей топ всього за кілька років.

Про те, як вдалося зайняти своє місце в такі стислі строки, в інтерв’ю для видання Delo.ua розповіли операційний директор OBRIO Сергій Матвєєв та директор із продукту Олександр Личак.

Олександр Личак зазначає, що Nebula вдалося так швидко зрости завдяки інноваціям. Зокрема, у компанії був зроблений фокус на максимально персоналізованому маркетингу. 

"Наприклад, коли ми запускаємо рекламу про медитації для боротьби з тривожністю, користувач після переходу проходить коротке опитування, а далі — отримує індивідуальну програму з контентом та практиками, які відповідають його потребам", — пояснює Личак.

За його словами, в Nebula зробили окремий трек для кожної потреби з аналітикою: робота зі стосунками, боротьби з тривожністю чи проблемами зі сном. Усі ці дані надали можливість зрозуміти, звідки прийшов користувач, які в нього проблеми та потреби. На основі цього застосунок підбирав  персоналізований контент.

"Ще один важливий фактор — високі стандарти найму команди. Коли я приєднався, у нас було близько 30 людей, зараз уже понад 300, і ми активно продовжуємо рости. До речі, нещодавно отримали нагороду від Forbes як найкращий роботодавець в країні за найвищий eNPS — показник задоволеності працівників", —  підкреслює Олександр Личак.

Сергій Матвєєв додає, що приблизно 80-85% співробітників працює в Україні. Але вже є частина співробітників за кордоном. За його словами, OBRIO має три офіси — у Києві, Львові та Варшаві. Крім того, частина команди працює віддалено з різних країн, переважно з Європи, водночас всі спеціалісти є українцями.

Детальніше про те, як компанія OBRIO за допомогою додатку Nebula не лише заробила мільйони, а й стала одним із лідерів світового ринку астрологічних сервісів — читайте в повному інтерв’ю з операційним директором Сергієм Матвєєвим та директором із продукту Олександром Личаком для Delo.ua.

Автор:
Алік Сахно