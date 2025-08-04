Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,05

EUR

47,64

--0,10

Наличный курс:

USD

41,65

41,55

EUR

48,39

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Как юристам использовать ИИ эффективно и безопасно: рекомендации от Минцифры

искусственный интеллект
Юристы получили инструкцию по работе с искусственным интеллектом

Министерство цифровой трансформации вместе с партнерами разработало документ с рекомендациями для юристов, судей, адвокатов, прокуроров и нотариусов по ответственному применению искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Минцифры.

"ШИ-инструменты могут облегчить ежедневные задачи юристов: анализ документов, подготовку контрактов и исков, консультирование клиентов, правовой мониторинг, выявление паттернов в судебной практике", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, безответственное использование ИИ в юриспруденции несет риски от утечки конфиденциальных данных и нарушения тайны до ошибок в правовом толковании. В рекомендациях описано, как избежать этих проблем.

Содержащий документ

В документе вы найдете 40 ИИ-инструментов, которые помогают в:

  • юридический анализ и консультации;
  • создании проектов документов;
  • генерировании промптов;
  • обобщении текстов и переводе;
  • проверки на плагиате и визуализации.

Список содержит как универсальные, так и специализированные инструменты для юридической сферы: ChatGPT, Gemini, WINCOURT, "Суд на ладони", DoNotPay и т.д.

Также в документе есть следующие разделы:

  • развенчание мифов о ИИ в юридической сфере;
  • как выбрать надежные ИИ-инструменты;
  • советы по созданию промпта и примеры эффективных и актуальных запросов.

Как безопасно работать с ИИ

  • Всегда просите ссылку на источники: законы, судебные решения и другие первоисточники.
  • Информируйте клиента и при необходимости спрашивайте согласие на применение ИИ в работе над его делом. Закрепите использование ИИ в договоре.
  • Обезличивайте персональные данные перед вводом их в ИИ-систему.
  • Используйте корпоративные или защищенные версии ИИ-систем, не сохраняющие историю запросов.
  • Анализируя документы, попросите ИИ найти ошибки в его тексте или привести контраргументы к предложенной им позиции. Это поможет выявить слабые места в анализе.
  • Ответственность за точность и корректность любого документа или совета несет юрист, а не система ИИ. Поэтому относитесь к ШИ-инструментам как к помощнику, работу которого нужно проверять.

Напомним, Microsoft обнародовала результаты исследования, в котором названы профессии, наиболее и наименее уязвимые к замене генеративным искусственным интеллектом. Больше всего рискуют потерять работу переводчики, авторы, учителя и представители сферы поддержки. В то же время представители рабочих профессий остаются вне зоны риска.

Автор:
Татьяна Бессараб