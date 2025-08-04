Как юристам использовать ИИ эффективно и безопасно: рекомендации от Минцифры

Министерство цифровой трансформации вместе с партнерами разработало документ с рекомендациями для юристов, судей, адвокатов, прокуроров и нотариусов по ответственному применению искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Минцифры.

"ШИ-инструменты могут облегчить ежедневные задачи юристов: анализ документов, подготовку контрактов и исков, консультирование клиентов, правовой мониторинг, выявление паттернов в судебной практике", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, безответственное использование ИИ в юриспруденции несет риски от утечки конфиденциальных данных и нарушения тайны до ошибок в правовом толковании. В рекомендациях описано, как избежать этих проблем.

Содержащий документ

В документе вы найдете 40 ИИ-инструментов, которые помогают в:

юридический анализ и консультации;

создании проектов документов;

генерировании промптов;

обобщении текстов и переводе;

проверки на плагиате и визуализации.

Список содержит как универсальные, так и специализированные инструменты для юридической сферы: ChatGPT, Gemini, WINCOURT, "Суд на ладони", DoNotPay и т.д.

Также в документе есть следующие разделы:

развенчание мифов о ИИ в юридической сфере;

как выбрать надежные ИИ-инструменты;

советы по созданию промпта и примеры эффективных и актуальных запросов.

Как безопасно работать с ИИ

Всегда просите ссылку на источники: законы, судебные решения и другие первоисточники.

Информируйте клиента и при необходимости спрашивайте согласие на применение ИИ в работе над его делом. Закрепите использование ИИ в договоре.

Обезличивайте персональные данные перед вводом их в ИИ-систему.

Используйте корпоративные или защищенные версии ИИ-систем, не сохраняющие историю запросов.

Анализируя документы, попросите ИИ найти ошибки в его тексте или привести контраргументы к предложенной им позиции. Это поможет выявить слабые места в анализе.

Ответственность за точность и корректность любого документа или совета несет юрист, а не система ИИ. Поэтому относитесь к ШИ-инструментам как к помощнику, работу которого нужно проверять.

Напомним, Microsoft обнародовала результаты исследования, в котором названы профессии, наиболее и наименее уязвимые к замене генеративным искусственным интеллектом. Больше всего рискуют потерять работу переводчики, авторы, учителя и представители сферы поддержки. В то же время представители рабочих профессий остаются вне зоны риска.