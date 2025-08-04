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Як юристам використовувати ШІ ефективно й безпечно: рекомендації від Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації разом із партнерами розробило документ з рекомендаціями для юристів, суддів, адвокатів, прокурорів і нотаріусів щодо відповідального застосування штучного інтелекту.
Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінцифри.
"ШІ-інструменти можуть полегшити щоденні завдання правників: аналіз документів, підготовку контрактів та позовів, консультування клієнтів, правовий моніторинг, виявлення патернів у судовій практиці тощо", - йдеться в повідомлені відомства.
Як зазначається, безвідповідальне використання ШІ в юриспруденції несе ризики: від витоку конфіденційних даних і порушення таємниці до помилок у правовому тлумаченні. У рекомендаціях описано, як уникнути цих проблем.
Що містить документ
У документі ви знайдете 40 ШІ-інструментів, які допомагають у:
- юридичному аналізі та консультаціях;
- створенні проєктів документів;
- генеруванні промптів;
- узагальненні текстів та перекладі;
- перевірці на плагіат та візуалізації.
Список містить як універсальні, так і спеціалізовані інструменти для юридичної сфери: ChatGPT, Gemini, WINCOURT, "Суд на долоні", DoNotPay тощо.
Також у документі є такі розділи:
- розвінчання міфів про ШІ в юридичній сфері;
- як вибрати надійні ШІ-інструменти;
- поради щодо створення промпту та приклади ефективних й актуальних запитів.
Як безпечно працювати з ШІ
- Завжди просіть посилання на джерела: закони, судові рішення та інші першоджерела.
- Інформуйте клієнта та за потреби питайте згоду на застосування ШІ в роботі над його справою. Закріпіть використання ШІ в договорі.
- Знеособлюйте персональні дані перед введенням їх у ШІ-систему.
- Використовуйте корпоративні або захищені версії ШІ-систем, що не зберігають історію запитів.
- Аналізуючи документи, попросіть ШІ знайти помилки в його ж тексті або навести контраргументи до запропонованої ним позиції. Це допоможе виявити слабкі місця в аналізі.
- Відповідальність за точність та коректність будь-якого документа чи поради несе правник, а не система ШІ. Тому ставтеся до ШІ-інструментів як до помічника, роботу якого потрібно перевіряти.
Нагадаємо, Microsoft оприлюднила результати дослідження, в якому названо професії, найбільш і найменш вразливі до заміни генеративним штучним інтелектом. Найбільше ризикують втратити роботу перекладачі, автори, вчителі та представники сфери підтримки. Водночас представники робітничих професій залишаються поза зоною ризику.