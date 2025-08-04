Як юристам використовувати ШІ ефективно й безпечно: рекомендації від Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації разом із партнерами розробило документ з рекомендаціями для юристів, суддів, адвокатів, прокурорів і нотаріусів щодо відповідального застосування штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінцифри.

"ШІ-інструменти можуть полегшити щоденні завдання правників: аналіз документів, підготовку контрактів та позовів, консультування клієнтів, правовий моніторинг, виявлення патернів у судовій практиці тощо", - йдеться в повідомлені відомства.

Як зазначається, безвідповідальне використання ШІ в юриспруденції несе ризики: від витоку конфіденційних даних і порушення таємниці до помилок у правовому тлумаченні. У рекомендаціях описано, як уникнути цих проблем.

Що містить документ

У документі ви знайдете 40 ШІ-інструментів, які допомагають у:

юридичному аналізі та консультаціях;

створенні проєктів документів;

генеруванні промптів;

узагальненні текстів та перекладі;

перевірці на плагіат та візуалізації.

Список містить як універсальні, так і спеціалізовані інструменти для юридичної сфери: ChatGPT, Gemini, WINCOURT, "Суд на долоні", DoNotPay тощо.

Також у документі є такі розділи:

розвінчання міфів про ШІ в юридичній сфері;

як вибрати надійні ШІ-інструменти;

поради щодо створення промпту та приклади ефективних й актуальних запитів.

Як безпечно працювати з ШІ

Завжди просіть посилання на джерела: закони, судові рішення та інші першоджерела.

Інформуйте клієнта та за потреби питайте згоду на застосування ШІ в роботі над його справою. Закріпіть використання ШІ в договорі.

Знеособлюйте персональні дані перед введенням їх у ШІ-систему.

Використовуйте корпоративні або захищені версії ШІ-систем, що не зберігають історію запитів.

Аналізуючи документи, попросіть ШІ знайти помилки в його ж тексті або навести контраргументи до запропонованої ним позиції. Це допоможе виявити слабкі місця в аналізі.

Відповідальність за точність та коректність будь-якого документа чи поради несе правник, а не система ШІ. Тому ставтеся до ШІ-інструментів як до помічника, роботу якого потрібно перевіряти.

Нагадаємо, Microsoft оприлюднила результати дослідження, в якому названо професії, найбільш і найменш вразливі до заміни генеративним штучним інтелектом. Найбільше ризикують втратити роботу перекладачі, автори, вчителі та представники сфери підтримки. Водночас представники робітничих професій залишаються поза зоною ризику.