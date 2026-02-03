Запланована подія 2

Как защищают энергообъекты под обстрелами: в Агентстве восстановления рассказали детали

опора электропередач
Более 100 объектов инфраструктуры получат физическую защиту / Depositphotos

Агентство восстановления ведет строительство инженерных сооружений на более чем 100 стратегических объектах. Несмотря на более 260 вражеских ударов по строительным площадкам и поврежденную технику, работы продолжаются круглосуточно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин в эфире "Общественного".

Он рассказал об экстремальных условиях, в которых работают бригады.

Начиная с ноября в регионах строительства фиксируется в среднем 388 воздушных тревог в месяц, а их средняя продолжительность составляет 12 часов.

"В отдельных областях - всего четыре часа относительной тишины в сутки. За время выполнения работ зафиксировано более 260 вражеских ударов, повреждено 38 единиц техники и оборудования", - подчеркнул Сухомлин.

Глава агентства добавил, что, несмотря на постоянные риски, темп не останавливается.

Для минимизации потерь среди персонала принят ряд мер, обустроены временные укрытия для работников, ведется работа в координации с военными, чтобы оценивать уровень угроз во время тревог.

Напомним, в прошлом году правительство приняло ряд решений для усиления защиты и скорейшего восстановления критической инфраструктуры в условиях постоянных вражеских атак. В частности, это создание Координационного центра инженерной защиты, который должен объединить представителей правительства, местных властей и операторов инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Бессараб