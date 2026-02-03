Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,97

+0,16

EUR

50,91

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Як захищають енергооб’єкти під обстрілами: в Агентстві відновлення розповіли деталі

опора електропередач
Понад 100 об’єктів інфраструктури отримають фізичний захист / Depositphotos

Агентство відновлення наразі веде будівництво інженерних споруд на понад 100 стратегічних об’єктах. Попри понад 260 ворожих ударів по будівельних майданчиках та пошкоджену техніку, роботи тривають у цілодобовому режимі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин в ефірі "Суспільного".

Він розповів про екстремальні умови, в яких працюють бригади.

Починаючи з листопада, у регіонах будівництва фіксується в середньому 388 повітряних тривог на місяць, а їхня середня тривалість становить 12 годин.

"В окремих областях — лише чотири години відносної тиші на добу. За час виконання робіт зафіксовано понад 260 ворожих ударів, пошкоджено 38 одиниць техніки та обладнання", - наголосив Сухомлин.

Очільник агентства додав, що попри постійні ризики, темп не зупиняється.

Для мінімізації втрат серед персоналу вжито низку заходів облаштовано тимчасові укриття для працівників, ведеться робота в координації з військовими, щоб оцінювати рівень загроз під час тривог.

Нагадаємо, торік уряд ухвалив низку рішень для посилення захисту та швидшого відновлення критичної інфраструктури в умовах постійних ворожих атак. Зокрема це створення Координаційного центру інженерного захисту, який має об’єднати представників уряду, місцевої влади та операторів інфраструктури. 

Автор:
Тетяна Бесараб