Як захищають енергооб’єкти під обстрілами: в Агентстві відновлення розповіли деталі

Агентство відновлення наразі веде будівництво інженерних споруд на понад 100 стратегічних об’єктах. Попри понад 260 ворожих ударів по будівельних майданчиках та пошкоджену техніку, роботи тривають у цілодобовому режимі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин в ефірі "Суспільного".

Він розповів про екстремальні умови, в яких працюють бригади.

Починаючи з листопада, у регіонах будівництва фіксується в середньому 388 повітряних тривог на місяць, а їхня середня тривалість становить 12 годин.

"В окремих областях — лише чотири години відносної тиші на добу. За час виконання робіт зафіксовано понад 260 ворожих ударів, пошкоджено 38 одиниць техніки та обладнання", - наголосив Сухомлин.

Очільник агентства додав, що попри постійні ризики, темп не зупиняється.

Для мінімізації втрат серед персоналу вжито низку заходів облаштовано тимчасові укриття для працівників, ведеться робота в координації з військовими, щоб оцінювати рівень загроз під час тривог.

Нагадаємо, торік уряд ухвалив низку рішень для посилення захисту та швидшого відновлення критичної інфраструктури в умовах постійних ворожих атак. Зокрема це створення Координаційного центру інженерного захисту, який має об’єднати представників уряду, місцевої влади та операторів інфраструктури.