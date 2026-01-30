Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,12

43,00

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Захист 120 енергооб’єктів добудують уже цієї весни: деталі від агентства відновлення

підстанція
Будівництво захисту на 120 підстанціях планують завершити у березні / Depositphotos

В Україні триває активна фаза спорудження захисних конструкцій другого рівня на 120 об’єктах енергорозподільчої мережі. Основні зусилля зосереджені в прифронтових областях, а завершення всіх робіт заплановане на березень.

Як інформує Delo.ua, посилаючись на "Укрінформ", про це заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Він зазначив, що попри те, що фахівці працюють щонайменше у дві зміни, постійні російські обстріли призводять до втрат робочої техніки.

"Березень - ми маємо закінчити будівництво цього рівня захисту на всіх 120 об'єктах", - наголосив очільник агентства.

За його словами, агентство відновлення вже збудувало захист другого рівня над понад 40 трансформаторами НЕК "Укренерго". При цьому бетонні споруди витримували прямі влучання безпілотників.

"У жовтні минулого року, коли Росія почала знищувати розподільчу інфраструктуру 110-150 кВ, уряд доручив агентству будівництво аналогічного захисту другого рівня на 120 об'єктах. Будівництво почалося приблизно у середині листопада, на деяких об'єктах - у грудні", - сказав Сухомлин.

Ще на початку року, Агентство відновлення звітувало, що захист другого рівня для енергетичних об'єктів завершено практично на 90%.

Нагадаємо, торік уряд ухвалив низку рішень для посилення захисту та швидшого відновлення критичної інфраструктури в умовах постійних ворожих атак. Зокрема це створення Координаційного центру інженерного захисту, який має об’єднати представників уряду, місцевої влади та операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети фінансування, координуватиме відновлювальні роботи та контролюватиме їх виконання. 

Автор:
Тетяна Бесараб