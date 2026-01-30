Захист 120 енергооб’єктів добудують уже цієї весни: деталі від агентства відновлення

В Україні триває активна фаза спорудження захисних конструкцій другого рівня на 120 об’єктах енергорозподільчої мережі. Основні зусилля зосереджені в прифронтових областях, а завершення всіх робіт заплановане на березень.

Як інформує Delo.ua, посилаючись на "Укрінформ", про це заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Він зазначив, що попри те, що фахівці працюють щонайменше у дві зміни, постійні російські обстріли призводять до втрат робочої техніки.

"Березень - ми маємо закінчити будівництво цього рівня захисту на всіх 120 об'єктах", - наголосив очільник агентства.

За його словами, агентство відновлення вже збудувало захист другого рівня над понад 40 трансформаторами НЕК "Укренерго". При цьому бетонні споруди витримували прямі влучання безпілотників.

"У жовтні минулого року, коли Росія почала знищувати розподільчу інфраструктуру 110-150 кВ, уряд доручив агентству будівництво аналогічного захисту другого рівня на 120 об'єктах. Будівництво почалося приблизно у середині листопада, на деяких об'єктах - у грудні", - сказав Сухомлин.

Ще на початку року, Агентство відновлення звітувало, що захист другого рівня для енергетичних об'єктів завершено практично на 90%.

Нагадаємо, торік уряд ухвалив низку рішень для посилення захисту та швидшого відновлення критичної інфраструктури в умовах постійних ворожих атак. Зокрема це створення Координаційного центру інженерного захисту, який має об’єднати представників уряду, місцевої влади та операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети фінансування, координуватиме відновлювальні роботи та контролюватиме їх виконання.