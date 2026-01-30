Защиту 120 энергообъектов достроят уже весной: детали от Агентства восстановления

В Украине идет активная фаза сооружения защитных конструкций второго уровня на 120 объектах энергораспределительной сети. Основные усилия сосредоточены в прифронтовых областях, а завершение всех работ запланировано на март.

Как информирует Delo.ua, ссылаясь на "Укринформ", об этом заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Он отметил, что, несмотря на то, что специалисты работают по меньшей мере в две смены, постоянные российские обстрелы приводят к потерям рабочей техники.

"Март - мы должны закончить строительство этого уровня защиты на всех 120 объектах", - подчеркнул глава агентства.

По его словам, агентство восстановления уже построило защита второго уровня над более чем 40 трансформаторами НЭК "Укрэнерго". При этом бетонные постройки выдерживали прямые попадания беспилотников.

"В октябре прошлого года, когда Россия начала уничтожать распределительную инфраструктуру 110-150 кВ, правительство поручило агентству строительство аналогичной защиты второго уровня на 120 объектах. Строительство началось примерно в середине ноября, на некоторых объектах – в декабре", – сказал Сухомлин.

Еще в начале года Агентство восстановления отчитывалось, что защита второго уровня для энергетических объектов завершена практически на 90%.

Напомним, в прошлом году правительство приняло ряд решений для усиления защиты и скорейшего восстановления критической инфраструктуры в условиях постоянных вражеских атак.

В частности, это создание Координационного центра инженерной защиты, который должен объединить представителей правительства, местных властей и операторов инфраструктуры. Центр будет определять приоритеты финансирования, координировать восстановительные работы и контролировать их выполнение.