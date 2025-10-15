Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

+0,14

EUR

48,24

+0,10

Наличный курс:

USD

41,85

41,70

EUR

48,77

48,57

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Какие автомобили из США чаще покупают украинцы

авто
Украинцы покупают больше подержанных авто из США / Укравтопром

За девять месяцев 2025 года украинцы приобрели более 37,1 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из Соединенных Штатов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю среди таких авто - 43% - составляют электромобили, что подтверждает стабильно высокий интерес украинцев к "зеленой" мобильности.

Далее по популярности следуют бензиновые авто (41%), гибриды (8%), дизели (5%) и автомобили с ГБО (3%).

Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в 2025 году, составляет 5,6 года.

Топ-5 самых популярных подержанных авто из США в Украине:

  1. Tesla Model Y – 5301 ед.
  2. Tesla Model 3 – 4520 ед.
  3. Ford Escape – 2660 ед.
  4. Nissan Rogue – 1892 ед.
  5. Jeep Cherokee – 1879 ед.

Добавим, что в течение августа украинцы приобрели почти 5,1 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в июле 2025г.

За первое полугодие 2025 года украинцы импортировали 22 тысячи подержанных легковушек из США — это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Гойденко