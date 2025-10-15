- Категория
Какие автомобили из США чаще покупают украинцы
За девять месяцев 2025 года украинцы приобрели более 37,1 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из Соединенных Штатов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Наибольшую долю среди таких авто - 43% - составляют электромобили, что подтверждает стабильно высокий интерес украинцев к "зеленой" мобильности.
Далее по популярности следуют бензиновые авто (41%), гибриды (8%), дизели (5%) и автомобили с ГБО (3%).
Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в 2025 году, составляет 5,6 года.
Топ-5 самых популярных подержанных авто из США в Украине:
- Tesla Model Y – 5301 ед.
- Tesla Model 3 – 4520 ед.
- Ford Escape – 2660 ед.
- Nissan Rogue – 1892 ед.
- Jeep Cherokee – 1879 ед.
Добавим, что в течение августа украинцы приобрели почти 5,1 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в июле 2025г.
За первое полугодие 2025 года украинцы импортировали 22 тысячи подержанных легковушек из США — это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.