Какие автомобили из США чаще покупают украинцы

За девять месяцев 2025 года украинцы приобрели более 37,1 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из Соединенных Штатов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю среди таких авто - 43% - составляют электромобили, что подтверждает стабильно высокий интерес украинцев к "зеленой" мобильности.

Далее по популярности следуют бензиновые авто (41%), гибриды (8%), дизели (5%) и автомобили с ГБО (3%).

Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в 2025 году, составляет 5,6 года.

Топ-5 самых популярных подержанных авто из США в Украине:

Tesla Model Y – 5301 ед. Tesla Model 3 – 4520 ед. Ford Escape – 2660 ед. Nissan Rogue – 1892 ед. Jeep Cherokee – 1879 ед.

Добавим, что в течение августа украинцы приобрели почти 5,1 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в июле 2025г.

За первое полугодие 2025 года украинцы импортировали 22 тысячи подержанных легковушек из США — это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.