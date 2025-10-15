- Категорія
Які автомобілі із США найчастіше купують українці
За дев’ять місяців 2025 року українці придбали понад 37,1 тис. уживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Найбільшу частку серед таких авто — 43% — становлять електромобілі, що підтверджує стабільно високий інтерес українців до "зеленої" мобільності.
Далі за популярністю йдуть бензинові авто (41%), гібриди (8%), дизелі (5%) та автомобілі з ГБО (3%).
Середній вік "американців" з пробігом, які поповнили український автопарк у 2025 році, становить 5,6 року.
Топ-5 найпопулярніших вживаних авто з США в Україні:
- Tesla Model Y – 5301 од.
- Tesla Model 3 – 4520 од.
- Ford Escape – 2660 од.
- Nissan Rogue – 1892 од.
- Jeep Cherokee – 1879 од.
Додамо, що впродовж серпня українці придбали майже 5,1 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у липні 2025 року.
За перше півріччя 2025 року українці імпортували 22 тисячі вживаних легковиків зі США — це на 4% більше, ніж за аналогічний період торік.