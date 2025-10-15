Які автомобілі із США найчастіше купують українці

За дев’ять місяців 2025 року українці придбали понад 37,1 тис. уживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільшу частку серед таких авто — 43% — становлять електромобілі, що підтверджує стабільно високий інтерес українців до "зеленої" мобільності.

Далі за популярністю йдуть бензинові авто (41%), гібриди (8%), дизелі (5%) та автомобілі з ГБО (3%).

Середній вік "американців" з пробігом, які поповнили український автопарк у 2025 році, становить 5,6 року.

Топ-5 найпопулярніших вживаних авто з США в Україні:

Tesla Model Y – 5301 од. Tesla Model 3 – 4520 од. Ford Escape – 2660 од. Nissan Rogue – 1892 од. Jeep Cherokee – 1879 од.

Додамо, що впродовж серпня українці придбали майже 5,1 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у липні 2025 року.

За перше півріччя 2025 року українці імпортували 22 тисячі вживаних легковиків зі США — це на 4% більше, ніж за аналогічний період торік.