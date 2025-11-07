- Категория
Какие автомобили покупают частные и корпоративные клиенты: самые популярные модели
В октябре украинский автопарк пополнили около 7,8 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 71% автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юридические лица.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что по сравнению с октябрем 2024 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 60%, а в корпоративном уменьшились на 5%.
Топ-5 авто в частном сегменте
Как сообщают в "Укравтопроме", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:
- Volkswagen ID.UNYX – 431 ед.;
- BYD Song Plus – 382 ед.;
- Toyota RAV-4 – 296 ед.;
- BYD Leopard 3 - 247 ед;
- Hyundai Tucson – 207 ед.
Топ-5 авто в корпоративном сегменте
По данным "Укравтопрома", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster – 316 ед.;
- KGM Musso Grand – 131 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 105 ед.;
- Toyota RAV-4 – 88 ед.;
- Volkswagen Touareg - 84 ед.
Напомним, в октябре украинцы приобрели рекордное за последние 13 месяцев количество новых легковых автомобилей - 7,8 тыс. ед. Самым популярным на украинском рынке стал китайский бренд BYD.
