Какие автомобили покупают частные и корпоративные клиенты: самые популярные модели

В октябре украинский автопарк пополнили около 7,8 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 71% автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юридические лица.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по сравнению с октябрем 2024 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 60%, а в корпоративном уменьшились на 5%.

Топ-5 авто в частном сегменте

Как сообщают в "Укравтопроме", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

Volkswagen ID.UNYX – 431 ед.; BYD Song Plus – 382 ед.; Toyota RAV-4 – 296 ед.; BYD Leopard 3 - 247 ед; Hyundai Tucson – 207 ед.

Топ-5 авто в корпоративном сегменте

По данным "Укравтопрома", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster – 316 ед.; KGM Musso Grand – 131 ед.; Toyota Land Cruiser Prado – 105 ед.; Toyota RAV-4 – 88 ед.; Volkswagen Touareg - 84 ед.

Напомним, в октябре украинцы приобрели рекордное за последние 13 месяцев количество новых легковых автомобилей - 7,8 тыс. ед. Самым популярным на украинском рынке стал китайский бренд BYD.

В октябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы купили 441 таких авто.