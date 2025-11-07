Запланована подія 2

Какие автомобили покупают частные и корпоративные клиенты: самые популярные модели

BYD
Какие авто покоряют украинский рынок / Depositphotos

В октябре украинский автопарк пополнили около 7,8 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 71% автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юридические лица.

Отмечается, что по сравнению с октябрем 2024 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 60%, а в корпоративном уменьшились на 5%.

Топ-5 авто в частном сегменте

Как сообщают в "Укравтопроме", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

  1. Volkswagen ID.UNYX – 431 ед.;
  2. BYD Song Plus – 382 ед.;
  3. Toyota RAV-4 – 296 ед.;
  4. BYD Leopard 3 - 247 ед;
  5. Hyundai Tucson – 207 ед.

Топ-5 авто в корпоративном сегменте

По данным "Укравтопрома", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  1. Renault Duster – 316 ед.;
  2. KGM Musso Grand – 131 ед.;
  3. Toyota Land Cruiser Prado – 105 ед.;
  4. Toyota RAV-4 – 88 ед.;
  5. Volkswagen Touareg - 84 ед.

В октябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы купили 441 таких авто.

Автор:
Светлана Манько