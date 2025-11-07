Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Які автомобілі купують приватні і корпоративні клієнти: найпопулярніші моделі

BYD
Які авто підкорюють український ринок / Depositphotos

У жовтні український автопарк поповнили майже 7,8 тис. нових легкових автомобілів. З цієї кількості 71% авто було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юридичні особи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

 Зазначається, що у порівнянні з жовтнем 2024 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 60%, а у корпоративному зменшились на 5%.

Топ-5 авто у приватному сегменті

Як повідомляють в "Укравтопромі", купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1. Volkswagen ID.UNYX - 431 од.; 
  2. BYD Song Plus - 382 од.; 
  3. Toyota RAV-4 - 296 од.; 
  4. BYD Leopard 3 - 247 од.; 
  5. Hyundai  Tucson - 207 од.

Топ-5 авто у корпоративному сегменті

За даними "Укравтопрому",  у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  1. Renault Duster - 316 од.; 
  2. KGM Musso Grand - 131 од.;
  3. Toyota Land Cruiser Prado - 105 од.;
  4. Toyota RAV-4 - 88 од.;
  5. Volkswagen Touareg - 84 од.

Нагадаємо, у  жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових авто - 7,8 тис. од. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.

У жовтні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні  став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.

Автор:
Світлана Манько