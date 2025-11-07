- Категорія
Які автомобілі купують приватні і корпоративні клієнти: найпопулярніші моделі
У жовтні український автопарк поповнили майже 7,8 тис. нових легкових автомобілів. З цієї кількості 71% авто було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юридичні особи.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що у порівнянні з жовтнем 2024 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 60%, а у корпоративному зменшились на 5%.
Топ-5 авто у приватному сегменті
Як повідомляють в "Укравтопромі", купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- Volkswagen ID.UNYX - 431 од.;
- BYD Song Plus - 382 од.;
- Toyota RAV-4 - 296 од.;
- BYD Leopard 3 - 247 од.;
- Hyundai Tucson - 207 од.
Топ-5 авто у корпоративному сегменті
За даними "Укравтопрому", у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster - 316 од.;
- KGM Musso Grand - 131 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 105 од.;
- Toyota RAV-4 - 88 од.;
- Volkswagen Touareg - 84 од.
Нагадаємо, у жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових авто - 7,8 тис. од. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.
У жовтні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.