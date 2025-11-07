Які автомобілі купують приватні і корпоративні клієнти: найпопулярніші моделі

У жовтні український автопарк поповнили майже 7,8 тис. нових легкових автомобілів. З цієї кількості 71% авто було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юридичні особи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що у порівнянні з жовтнем 2024 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 60%, а у корпоративному зменшились на 5%.

Топ-5 авто у приватному сегменті

Як повідомляють в "Укравтопромі", купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Volkswagen ID.UNYX - 431 од.; BYD Song Plus - 382 од.; Toyota RAV-4 - 296 од.; BYD Leopard 3 - 247 од.; Hyundai Tucson - 207 од.

Топ-5 авто у корпоративному сегменті

За даними "Укравтопрому", у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

Renault Duster - 316 од.; KGM Musso Grand - 131 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 105 од.; Toyota RAV-4 - 88 од.; Volkswagen Touareg - 84 од.

Нагадаємо, у жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових авто - 7,8 тис. од. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.

У жовтні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.