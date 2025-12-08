Запланована подія 2

Какие автомобили покупают частные и корпоративные клиенты: самые популярные модели

авто
Самые популярные легковушки в частном и корпоративном секторах авторынка / Depositphotos

В ноябре украинский автопарк пополнили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей.
Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2024 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 84%, а в корпоративном на 17%.

Топ-5 авто в частном сегменте

По данным аналитиков, покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

  1. BYD Leopard 3 – 363 ед.;
  2. Volkswagen ID.UNYX – 288 ед.;
  3. BYD Song Plus – 280 ед.;
  4. Toyota RAV-4 – 252 ед.;
  5. BYD Sea Lion 06 - 219 ед.

Топ-5 авто в корпоративном сегменте

По данным "Укравтопрома", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  1. Renault Duster – 399 ед.;
  2. Fiat Titano - 151 ед.;
  3. Skoda Octavia – 96 ед.;
  4. Toyota Land Cruiser Prado – 88 ед.;
  5. Skoda Kodiaq – 77 ед.

Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.

Бестселлером луны стал кроссовер   Renault Duster.

Автор:
Светлана Манько