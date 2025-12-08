- Категория
Какие автомобили покупают частные и корпоративные клиенты: самые популярные модели
В ноябре украинский автопарк пополнили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей.
Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2024 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 84%, а в корпоративном на 17%.
Топ-5 авто в частном сегменте
По данным аналитиков, покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:
- BYD Leopard 3 – 363 ед.;
- Volkswagen ID.UNYX – 288 ед.;
- BYD Song Plus – 280 ед.;
- Toyota RAV-4 – 252 ед.;
- BYD Sea Lion 06 - 219 ед.
Топ-5 авто в корпоративном сегменте
По данным "Укравтопрома", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster – 399 ед.;
- Fiat Titano - 151 ед.;
- Skoda Octavia – 96 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 88 ед.;
- Skoda Kodiaq – 77 ед.
Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.
Бестселлером луны стал кроссовер Renault Duster.