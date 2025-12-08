Какие автомобили покупают частные и корпоративные клиенты: самые популярные модели

В ноябре украинский автопарк пополнили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей.

Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2024 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 84%, а в корпоративном на 17%.

Топ-5 авто в частном сегменте

По данным аналитиков, покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

BYD Leopard 3 – 363 ед.; Volkswagen ID.UNYX – 288 ед.; BYD Song Plus – 280 ед.; Toyota RAV-4 – 252 ед.; BYD Sea Lion 06 - 219 ед.

Топ-5 авто в корпоративном сегменте

По данным "Укравтопрома", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster – 399 ед.; Fiat Titano - 151 ед.; Skoda Octavia – 96 ед.; Toyota Land Cruiser Prado – 88 ед.; Skoda Kodiaq – 77 ед.

Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.

Бестселлером луны стал кроссовер Renault Duster.