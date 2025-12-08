Запланована подія 2

Які автомобілі купують в Україні приватні і корпоративні клієнти: найпопулярніші моделі

Найпопулярніші легковики в приватному та корпоративному секторах авторинку / Depositphotos

У листопаді український автопарк поповнили близько 8,3 тис. нових легкових авто. 
З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що у порівнянні з листопадом 2024 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 84%, а у корпоративному на 17%.

Топ-5 авто у приватному сегменті

За даними аналітиків, купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1.  BYD Leopard 3 - 363 од.; 
  2. Volkswagen ID.UNYX - 288 од.; 
  3. BYD Song Plus - 280 од.;
  4. Toyota RAV-4 - 252 од.;
  5. BYD Sea Lion 06 - 219 од.

Топ-5 авто у корпоративному сегменті

За даними "Укравтопрому",  у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  1. Renault Duster - 399 од.;
  2. Fiat Titano - 151 од.;
  3. Skoda Octavia - 96 од.;
  4. Toyota Land Cruiser Prado - 88 од.;
  5. Skoda Kodiaq - 77 од.

Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.

Автор:
Світлана Манько