- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Які автомобілі купують в Україні приватні і корпоративні клієнти: найпопулярніші моделі
У листопаді український автопарк поповнили близько 8,3 тис. нових легкових авто.
З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що у порівнянні з листопадом 2024 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 84%, а у корпоративному на 17%.
Топ-5 авто у приватному сегменті
За даними аналітиків, купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- BYD Leopard 3 - 363 од.;
- Volkswagen ID.UNYX - 288 од.;
- BYD Song Plus - 280 од.;
- Toyota RAV-4 - 252 од.;
- BYD Sea Lion 06 - 219 од.
Топ-5 авто у корпоративному сегменті
За даними "Укравтопрому", у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster - 399 од.;
- Fiat Titano - 151 од.;
- Skoda Octavia - 96 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 88 од.;
- Skoda Kodiaq - 77 од.
Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.
Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.