Які автомобілі купують в Україні приватні і корпоративні клієнти: найпопулярніші моделі

У листопаді український автопарк поповнили близько 8,3 тис. нових легкових авто.

З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що у порівнянні з листопадом 2024 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 84%, а у корпоративному на 17%.

Топ-5 авто у приватному сегменті

За даними аналітиків, купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

BYD Leopard 3 - 363 од.; Volkswagen ID.UNYX - 288 од.; BYD Song Plus - 280 од.; Toyota RAV-4 - 252 од.; BYD Sea Lion 06 - 219 од.

Топ-5 авто у корпоративному сегменті

За даними "Укравтопрому", у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

Renault Duster - 399 од.; F iat Titano - 151 од.; Skoda Octavia - 96 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 88 од.; Skoda Kodiaq - 77 од.

Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.