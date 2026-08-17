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Какие дизельные авто покупают украинцы: самые популярные модели

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg / Infocar

В июле автопарк Украины пополнило более 5,2 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 5% меньше, чем в прошлом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из этого количества авто 1,3 тыс. ед. были новыми (+8%), а свыше 3,9 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-9%).

Аналитики отмечают, что на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 22,6% против 18,7% в июле 2025 года.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 17,4%, что на 2 процентных пункта меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составил 11 лет.

ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:

  1. Volkswagen Touareg – 193 ед.;
  2. Renault Duster – 192 ед.;
  3. Toyota LC Prado – 159 ед.;
  4. Skoda Kodiaq – 121 ед.;
  5. Toyota Hilux – 62 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

  1. Renault Megane – 327 ед.;
  2. Skoda Octavia – 281 ед.;
  3. Nissan Qashqai – 251 ед.;
  4. Volkswagen Passat – 199 ед.;
  5. Hyundai Santa Fe – 183 ед.

Напомним, Toyota RAV4 стала самым популярным новым легковым автомобилем в Украине в июле 2026 года – в течение месяца реализовали 357 машин этой модели.

Автор:
Светлана Манько

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