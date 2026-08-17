- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Какие дизельные авто покупают украинцы: самые популярные модели
В июле автопарк Украины пополнило более 5,2 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 5% меньше, чем в прошлом.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что из этого количества авто 1,3 тыс. ед. были новыми (+8%), а свыше 3,9 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-9%).
Аналитики отмечают, что на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 22,6% против 18,7% в июле 2025 года.
Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 17,4%, что на 2 процентных пункта меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составил 11 лет.
ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:
- Volkswagen Touareg – 193 ед.;
- Renault Duster – 192 ед.;
- Toyota LC Prado – 159 ед.;
- Skoda Kodiaq – 121 ед.;
- Toyota Hilux – 62 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane – 327 ед.;
- Skoda Octavia – 281 ед.;
- Nissan Qashqai – 251 ед.;
- Volkswagen Passat – 199 ед.;
- Hyundai Santa Fe – 183 ед.
Напомним, Toyota RAV4 стала самым популярным новым легковым автомобилем в Украине в июле 2026 года – в течение месяца реализовали 357 машин этой модели.