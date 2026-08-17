Які дизельні авто купують українці: найпопулярніші моделі

У липні автопарк України поповнили понад 5,2 тис. автомобілів з дизельними двигунами. Це на 5% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що з цієї кількості авто 1,3 тис. од. були новими (+8%), а понад 3,9 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%).

Аналітики зауважують, що на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 22,6%, проти 18,7% у липні 2025 року.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 17,4%, що на 2 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік склав 11 років.

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:

Volkswagen Touareg - 193 од.; Renault Duster - 192 од.; Toyota LC Prado - 159 од.; Skoda Kodiaq - 121 од.; Toyota Hilux - 62 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane - 327 од.; Skoda Octavia - 281 од.; Nissan Qashqai - 251 од.; Volkswagen Passat - 199 од.; Hyundai Santa Fe - 183 од.

Нагадаємо, Toyota RAV4 стала найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні у липні 2026 року — протягом місяця реалізували 357 машин цієї моделі.