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Які дизельні авто купують українці: найпопулярніші моделі

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg / Infocar

У липні автопарк України поповнили понад 5,2 тис. автомобілів з дизельними двигунами. Це на 5% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що з цієї кількості авто 1,3 тис. од. були новими (+8%), а понад 3,9 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%).

Аналітики зауважують, що на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 22,6%, проти 18,7% у липні 2025 року.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 17,4%, що на 2 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік склав 11 років.

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:

  1.  Volkswagen Touareg - 193 од.;
  2. Renault Duster - 192 од.; 
  3. Toyota LC Prado - 159 од.;
  4. Skoda Kodiaq - 121 од.;
  5. Toyota Hilux - 62 од.

 Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. Renault Megane - 327 од.; 
  2. Skoda Octavia - 281 од.; 
  3. Nissan Qashqai - 251 од.;
  4. Volkswagen Passat - 199 од.;
  5. Hyundai Santa Fe - 183 од.

Нагадаємо, Toyota RAV4 стала найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні у липні 2026 року — протягом місяця реалізували 357 машин цієї моделі. 

Автор:
Світлана Манько

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