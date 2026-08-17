- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Які дизельні авто купують українці: найпопулярніші моделі
У липні автопарк України поповнили понад 5,2 тис. автомобілів з дизельними двигунами. Це на 5% менше, ніж торік.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що з цієї кількості авто 1,3 тис. од. були новими (+8%), а понад 3,9 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%).
Аналітики зауважують, що на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 22,6%, проти 18,7% у липні 2025 року.
Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 17,4%, що на 2 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік склав 11 років.
ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:
- Volkswagen Touareg - 193 од.;
- Renault Duster - 192 од.;
- Toyota LC Prado - 159 од.;
- Skoda Kodiaq - 121 од.;
- Toyota Hilux - 62 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane - 327 од.;
- Skoda Octavia - 281 од.;
- Nissan Qashqai - 251 од.;
- Volkswagen Passat - 199 од.;
- Hyundai Santa Fe - 183 од.
Нагадаємо, Toyota RAV4 стала найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні у липні 2026 року — протягом місяця реалізували 357 машин цієї моделі.