Какие новые авто чаще всего покупали украинцы и бизнес в первом полугодии

В первом полугодии украинский автопарк пополнили 33 тыс новых легковых автомобилей. Большинство из них приобрели частные клиенты, однако корпоративный сегмент показал рост.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

По данным ассоциации, 64% новых легковушек было реализовано частным покупателям, еще 36% приобрели юридические лица.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте уменьшились на 6%. В то же время в корпоративном сегменте они выросли на 15%.

Среди частных покупателей самыми популярными моделями были:

Toyota RAV4 - 1 396 авто;

Hyundai Tucson - 1 032 авто;

Mazda CX-5 - 825 авто;

Renault Duster - 635 авто;

Toyota LC Prado - 630 авто.

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster - 2 035 авто;

Toyota RAV4 - 415 авто;

Skoda Octavia - 409 авто;

Skoda Kodiaq - 379 авто;

Toyota LC Prado - 373 авто.

Автомобили с традиционными двигателями в первом полугодии 2026 года охватили почти 62% украинского рынка новых легковушек. Более всего возросла доля дизельных моделей, в то время как электромобили потеряли более половины своей доли рынка.