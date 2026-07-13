Які нові авто найчастіше купували українці та бізнес у першому півріччі

У першому півріччі український автопарк поповнили 33 тис. нових легкових автомобілів. Більшість із них придбали приватні клієнти, однак корпоративний сегмент показав зростання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

За даними асоціації, 64% нових легковиків було реалізовано приватним покупцям, ще 36% придбали юридичні особи.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року продажі нових легкових авто у приватному сегменті зменшилися на 6%. Водночас у корпоративному сегменті вони зросли на 15%.

Серед приватних покупців найпопулярнішими моделями були:

Toyota RAV4 — 1 396 авто;

Hyundai Tucson — 1 032 авто;

Mazda CX-5 — 825 авто;

Renault Duster — 635 авто;

Toyota LC Prado — 630 авто.

У юридичних осіб найбільшим попитом користувалися:

Renault Duster — 2 035 авто;

Toyota RAV4 — 415 авто;

Skoda Octavia — 409 авто;

Skoda Kodiaq — 379 авто;

Toyota LC Prado — 373 авто.

Додамо, автомобілі з традиційними двигунами у першому півріччі 2026 року охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. Найбільше зросла частка дизельних моделей, тоді як електромобілі втратили понад половину своєї частки ринку.