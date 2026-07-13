Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,50

--0,02

EUR

50,86

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,61

44,52

EUR

51,25

51,05

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Які нові авто найчастіше купували українці та бізнес у першому півріччі

автомобілі
Які нові авто найчастіше купували українці та бізнес

У першому півріччі український автопарк поповнили 33 тис. нових легкових автомобілів. Більшість із них придбали приватні клієнти, однак корпоративний сегмент показав зростання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

За даними асоціації, 64% нових легковиків було реалізовано приватним покупцям, ще 36% придбали юридичні особи.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року продажі нових легкових авто у приватному сегменті зменшилися на 6%. Водночас у корпоративному сегменті вони зросли на 15%.

Серед приватних покупців найпопулярнішими моделями були:

  • Toyota RAV4 — 1 396 авто;
  • Hyundai Tucson — 1 032 авто;
  • Mazda CX-5 — 825 авто;
  • Renault Duster — 635 авто;
  • Toyota LC Prado — 630 авто.

У юридичних осіб найбільшим попитом користувалися:

  • Renault Duster — 2 035 авто;
  • Toyota RAV4 — 415 авто;
  • Skoda Octavia — 409 авто;
  • Skoda Kodiaq — 379 авто;
  • Toyota LC Prado — 373 авто.

Додамо, автомобілі з традиційними двигунами у першому півріччі 2026 року охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. Найбільше зросла частка дизельних моделей, тоді як електромобілі втратили понад половину своєї частки ринку.

Автор:
Тетяна Гойденко