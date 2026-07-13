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Які нові авто найчастіше купували українці та бізнес у першому півріччі
У першому півріччі український автопарк поповнили 33 тис. нових легкових автомобілів. Більшість із них придбали приватні клієнти, однак корпоративний сегмент показав зростання.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
За даними асоціації, 64% нових легковиків було реалізовано приватним покупцям, ще 36% придбали юридичні особи.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року продажі нових легкових авто у приватному сегменті зменшилися на 6%. Водночас у корпоративному сегменті вони зросли на 15%.
Серед приватних покупців найпопулярнішими моделями були:
- Toyota RAV4 — 1 396 авто;
- Hyundai Tucson — 1 032 авто;
- Mazda CX-5 — 825 авто;
- Renault Duster — 635 авто;
- Toyota LC Prado — 630 авто.
У юридичних осіб найбільшим попитом користувалися:
- Renault Duster — 2 035 авто;
- Toyota RAV4 — 415 авто;
- Skoda Octavia — 409 авто;
- Skoda Kodiaq — 379 авто;
- Toyota LC Prado — 373 авто.
Додамо, автомобілі з традиційними двигунами у першому півріччі 2026 року охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. Найбільше зросла частка дизельних моделей, тоді як електромобілі втратили понад половину своєї частки ринку.