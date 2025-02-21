Какие седельные тягачи чаще всего покупали в Украине в 2024 году

В 2024 году украинские перевозчики приобрели 23,5 тыс. седельных тягачей – как новых, так и подержанных. Это на 32,9% меньше, чем в 2023 году.

Об этом сообщают аналитики Института исследований авторынка.

Наибольшая доля продаж пришлась на внутренние перепродажи – 57,5% (13,5 тыс.). Импорт б/у тягачей составил 35,7% (8,4 тыс.), а новые машины составляли лишь 6,8% (1599 единиц). В итоге 93,2% всех купленных тягачей имели пробег.

Новыми приобрели 6,8% седельных тягачей, то есть 1599 единиц такой техники.

По сравнению с 2023 годом во всех сегментах зафиксировано падение:

внутренние перепродажи уменьшились на 19,0%,

импорт подержанных тягачей упал на 48,4%,

импорт новых – на 23,9%.

Самые популярные модели

На вторичном рынке бесспорным лидером стал DAF XF – 3970 сделок купли-продажи. На втором месте – MAN TGX (1761 шт.), а на третьем – Volvo FH (1591 шт.).

Среди новых седельных тягачей наибольшим спросом пользовалась Scania R-Series, купленная 502 раза. Вторую позицию занял Volvo FH (354 шт.), а третью – MAN TGX (288 шт.).

Тенденции и перспективы

С лета 2023 года рынок седельных тягачей демонстрирует стабильное падение во всех подсегментах. Более всего сократился импорт – почти вдвое, что свидетельствует о значительном замедлении обновления парка этих стратегически важных для экономики транспортных средств.

Средний возраст внутренних тягачей сейчас составляет 16,5 года, а завозимых из-за рубежа подержанных 10 лет. Учитывая текущие тенденции, эксперты прогнозируют дальнейшее старение парка грузовиков в Украине.

Напомним, в ноябре 2024 года украинцы приобрели 1,2 тысячи новых и подержанных седельных тягачей, что на 51,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 23,3% меньше по сравнению с октябрем 2024 года.