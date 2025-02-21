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Які сідлові тягачі найчастіше купували в Україні у 2024 році
У 2024 році українські перевізники придбали 23,5 тис. сідлових тягачів – як нових, так і вживаних. Це на 32,9% менше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляють аналітики Інституту досліджень авторинку.
Найбільша частка продажів припала на внутрішні перепродажі – 57,5% (13,5 тис.). Імпорт вживаних тягачів склав 35,7% (8,4 тис.), а нові машини становили лише 6,8% (1599 одиниць). У підсумку, 93,2% усіх куплених тягачів мали пробіг.
Новими придбали 6,8% сідлових тягачів, тобто 1599 одиниць такої техніки.
Порівняно з 2023 роком, у всіх сегментах зафіксовано падіння:
- внутрішні перепродажі зменшилися на 19,0%,
- імпорт вживаних тягачів впав на 48,4%,
- імпорт нових - на 23,9%.
Найпопулярніші моделі
На вторинному ринку безперечним лідером став DAF XF – 3970 угод купівлі-продажу. На другому місці MAN TGX (1761 шт.), а на третьому – Volvo FH (1591 шт.).
Серед нових сідлових тягачів найбільшим попитом користувалася Scania R-Series, яку купили 502 рази. Другу позицію зайняв Volvo FH (354 шт.), а третю – MAN TGX (288 шт.).
Тенденції та перспективи
Від літа 2023 року ринок сідлових тягачів демонструє стабільне падіння у всіх підсегментах. Найбільше скоротився імпорт – майже вдвічі, що свідчить про значне уповільнення оновлення парку цих стратегічно важливих для економіки транспортних засобів.
Середній вік внутрішніх тягачів зараз становить 16,5 року, а вживаних, що завозяться з-за кордону, 10 років. Враховуючи поточні тенденції, експерти прогнозують подальше старіння парку вантажівок в Україні.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року українці придбали 1,2 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів, що на 51,7% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, та на 23,3% менше порівняно з жовтнем 2024 року.