Які сідлові тягачі найчастіше купували в Україні у 2024 році

У 2024 році українські перевізники придбали 23,5 тис. сідлових тягачів – як нових, так і вживаних. Це на 32,9% менше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляють аналітики Інституту досліджень авторинку.

Найбільша частка продажів припала на внутрішні перепродажі – 57,5% (13,5 тис.). Імпорт вживаних тягачів склав 35,7% (8,4 тис.), а нові машини становили лише 6,8% (1599 одиниць). У підсумку, 93,2% усіх куплених тягачів мали пробіг.

Новими придбали 6,8% сідлових тягачів, тобто 1599 одиниць такої техніки.

Порівняно з 2023 роком, у всіх сегментах зафіксовано падіння:

внутрішні перепродажі зменшилися на 19,0%,

імпорт вживаних тягачів впав на 48,4%,

імпорт нових - на 23,9%.

Найпопулярніші моделі

На вторинному ринку безперечним лідером став DAF XF – 3970 угод купівлі-продажу. На другому місці MAN TGX (1761 шт.), а на третьому – Volvo FH (1591 шт.).

Серед нових сідлових тягачів найбільшим попитом користувалася Scania R-Series, яку купили 502 рази. Другу позицію зайняв Volvo FH (354 шт.), а третю – MAN TGX (288 шт.).

Тенденції та перспективи

Від літа 2023 року ринок сідлових тягачів демонструє стабільне падіння у всіх підсегментах. Найбільше скоротився імпорт – майже вдвічі, що свідчить про значне уповільнення оновлення парку цих стратегічно важливих для економіки транспортних засобів.

Середній вік внутрішніх тягачів зараз становить 16,5 року, а вживаних, що завозяться з-за кордону, 10 років. Враховуючи поточні тенденції, експерти прогнозують подальше старіння парку вантажівок в Україні.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року українці придбали 1,2 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів, що на 51,7% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, та на 23,3% менше порівняно з жовтнем 2024 року.