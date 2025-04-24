Какие седельные тягачи выбирают украинские перевозчики: итоги I квартала 2025 года

В первом квартале 2025 года украинские перевозчики существенно сократили объемы покупки как новых, так и подержанных седельных тягачей. Всего с января по март в Украине зарегистрировано 3420 единиц новых и подержанных тягачей, что на 53% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Наибольшую долю рынка – 55,8% или 1908 регистраций – составили внутренние перепродажи. Импорт б/у седельных тягачей обеспечил еще 36,4% рынка, что соответствует 1246 единицам.

Таким образом, суммарная доля "траков" с пробегом составила 92,2%. Новыми приобрели всего 266 тягачей, что соответствует 7,8% от общего количества.

Все подсегменты рынка показали спад в годовом исчислении. Внутренние перепродажи уменьшились на 52,4%, импорт б/у тягачей — на 56,8%, импорт новых — на 32,8%.

Самые популярные модели тягачей на внутреннем рынке

В сегменте внутренних перепродаж уверенно лидирует DAF XF — в течение трех месяцев было заключено 555 сделок по этой модели. Второе место занял MAN TGX с результатом 314 регистраций, а третье – Volvo FH, сменивший владельца 191 раз.

Импорт б/у тягачей

В категории импорта б/у седельных тягачей лидерство также удерживает DAF XF с 363 регистрациями. Вторую позицию занимает MAN TGX (339 шт.), а третью – Volvo FH, которых за первый квартал зарегистрировано 139 единиц.

Новые тягачи: осторожное обновление парка

Среди новых тягачей перевозчики чаще всего выбирали Scania R-Series — продана 71 единица. На втором месте Volvo FH (40 новых машин), третьим стал MAN TGX с 31 тягачом.

С лета прошлого года рынок тягачей демонстрирует устойчивое падение объемов во всех подсегментах. Ни одна категория не показывает положительной динамики.

Средний возраст седельных тягачей на внутреннем рынке составляет 16,5 года, среди импортируемых подержанных машин — 10 лет. При текущей динамике ожидается дальнейшее снижение среднего возраста коммерческого автопарка в Украине.

Рынок полуприцепов: тренды аналогичные

Похожая ситуация наблюдается и в связанном сегменте полуприцепов. В первом квартале украинские компании приобрели 3698 новых и подержанных полуприцепов — это на 52,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По категориям динамика такова:

внутренние перепродажи — минус 51,4%;

импорт б/у — минус 54,6%;

импорт новых — минус 61,7%;

произведенные в Украине — минус 24,7%.

Наибольшая доля приобретенных полуприцепов приходится на внутренний рынок – 59% или 2182 единицы. Из-за границы ввезли 1248 подержанных прицепов, что составляет 33,7% объема. Новых было приобретено 268 единиц, из которых только 85 произведено в Украине (2,3% от общего количества).

Добавим, что в первом квартале 2025 года рынок легкой коммерческой техники сократился на 40,5% по сравнению с прошлым годом. Суммарно было куплено 9,7 тысяч машин группы LCV (легкий коммерческий транспорт).