Які сідлові тягачі обирають українські перевізники: підсумки I кварталу 2025 року

У першому кварталі 2025 року українські перевізники істотно скоротили обсяги купівлі як нових, так і вживаних сідлових тягачів. Загалом з січня по березень в Україні зареєстровано 3420 одиниць нових і вживаних тягачів, що на 53% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Найбільшу частку ринку — 55,8% або 1908 реєстрацій — склали внутрішні перепродажі. Імпорт вживаних сідлових тягачів забезпечив ще 36,4% ринку, що відповідає 1246 одиницям.

Таким чином, сумарна частка "траків" із пробігом становила 92,2%. Новими придбали лише 266 тягачів, що відповідає 7,8% від загальної кількості.

Усі підсегменти ринку показали спад у річному вимірі. Внутрішні перепродажі зменшилися на 52,4%, імпорт вживаних тягачів — на 56,8%, імпорт нових — на 32,8%.

Найпопулярніші моделі тягачів на внутрішньому ринку

У сегменті внутрішніх перепродажів впевнено лідирує DAF XF — упродовж трьох місяців було укладено 555 угод щодо цієї моделі. Друге місце посів MAN TGX із результатом 314 реєстрацій, а третє — Volvo FH, який змінив власника 191 раз.

Імпорт вживаних тягачів

У категорії імпорту вживаних сідлових тягачів лідерство також утримує DAF XF із 363 реєстраціями. Другу позицію посідає MAN TGX (339 шт.), а третю — Volvo FH, яких за перший квартал зареєстровано 139 одиниць.

Нові тягачі: обережне оновлення парку

Серед нових тягачів перевізники найчастіше обирали Scania R-Series — продано 71 одиницю. На другому місці Volvo FH (40 нових машин), третім став MAN TGX з 31 тягачем.

З літа минулого року ринок тягачів демонструє стійке падіння обсягів у всіх підсегментах. Жодна категорія не показує позитивної динаміки. Особливо помітне просідання у ввезенні вживаних транспортних засобів — темпи оновлення автопарку технікою стратегічного значення для економіки досягли історичного мінімуму. Нові тягачі купують нечасто, і це не покриває природного зношення вже наявного парку.

Середній вік сідлових тягачів на внутрішньому ринку становить 16,5 року, серед імпортованих вживаних машин — 10 років. За умови поточної динаміки очікується подальше зниження середнього віку комерційного автопарку в Україні.

Ринок напівпричепів: тренди аналогічні

Схожа ситуація спостерігається й у пов’язаному сегменті напівпричепів. У першому кварталі українські компанії придбали 3698 нових та вживаних напівпричепів — це на 52,8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

За категоріями динаміка така:

внутрішні перепродажі — мінус 51,4%;

імпорт вживаних — мінус 54,6%;

імпорт нових — мінус 61,7%;

вироблені в Україні — мінус 24,7%.

Найбільша частка придбаних напівпричепів припадає на внутрішній ринок — 59% або 2182 одиниці. З-за кордону ввезли 1248 вживаних причепів, що становить 33,7% обсягу. Нових було придбано 268 одиниць, із яких лише 85 виготовлено в Україні (2,3% від загальної кількості).

Додамо, у першому кварталі 2025 року ринок легкої комерційної техніки скоротився на 40,5% порівняно з минулим роком. Сумарно було куплено 9,7 тисячі машин групи LCV (легкий комерційний транспорт).