Какие страны ЕС выдают "золотые визы" в 2026 году: сколько это стоит и какие условия

Геополитические изменения и рост цен на жилье стимулируют спрос на получение вида на жительство в странах ЕС. В 2026 году правила получения "золотых виз" стали более строгими, однако ряд стран сохраняет варианты с порогом инвестиций от 250 000 евро. Наиболее доступны программы восстановления памятников и поддержки стартапов, тогда как правила прямой покупки жилой недвижимости существенно ограничены.

"В 2026 году мы наблюдаем изменение причин, почему семьи ищут золотую визу. Речь идет уже не только о мечте о "доме для отдыха", а о наличии вариантов и свободы. После лет глобальной нестабильности вторая резиденция стала лучшим страховым полисом", - сказал Николас Августи, партнер юридической фирмы Philippou Law на Кипре.

Какие страны ЕС выдают "золотые визы"?

Венгрия

Программа для приглашенных инвесторов (GIP) предусматривает минимальный взнос в размере 250 000 евро. Эти средства направляются в паи фонда недвижимости, зарегистрированного в Национальном банке Венгрии. Инвестор получает вид на жительство на 10 лет с правом продления. Статус также распространяется на членов семьи. Альтернативный вариант — безвозвратный взнос в размере 1 миллиона евро в государственный фонд поддержки высшего образования. Для сохранения визы не обязательно постоянно находиться в стране, однако для получения гражданства через 8 лет нужно проживать в Венгрии не менее 183 дней в году.

Греция

В Греции стоимость жизни ниже, чем во многих странах Западной Европы. Большинство вариантов "золотой визы" стоят от 400 000 до 800 000 евро, однако есть предложения за 250 000 евро. Первый вариант предполагает восстановление исторических или архитектурных памятников. Второй – переоборудование коммерческой недвижимости (офисов или промышленных объектов) в жилую. Такую недвижимость запрещено использовать для краткосрочной аренды через сервисы типа Airbnb. Спустя 7 лет легального проживания и уплаты налогов инвестор может претендовать на гражданство.

Кипр

Кипрская программа требует инвестиций от 300 000 евро в недвижимость, фонды или акции компаний. Статус резидента предоставляется супругам и детям до 25 лет, находящимся на иждивении.

"Хотя некоторые соседние страны на бумаге предлагают более низкие пороги входа, "скрытые расходы" бюрократии, такие как отсутствие четких земельных реестров или частые изменения налогового законодательства, могут превратить желанный переезд в юридическую проблему", - подчеркнул Августи.

Инвесторы должны посещать остров минимум один раз в два года. Обязательным условием есть наличие заграничного дохода от 50 000 евро в год.

"На Кипре британское влияние остается главным преимуществом: мы работаем по системе общего права, предлагающей уровень безопасности и прозрачности собственности, который редко можно увидеть в Средиземноморье", – сказал представитель Philippou Law.

Италия

Итальянская "виза инвестора" доступна за взнос от 250 000 евро в инновационный стартап. Также существуют варианты инвестирования 500 000 евро в общество с ограниченной ответственностью, 1 миллион евро в социально значимые проекты или 2 миллиона евро в государственные облигации. Статус резидента выдается на два года с возможностью продления. Постоянное проживание доступно после 5 лет, а гражданство после 10 лет пребывания в стране.

Португалия

С 2023 Португалия прекратила выдачу виз за прямую покупку недвижимости. Сейчас самый доступный путь – инвестиция 250 000 евро в художественные проекты или возобновление культурного наследия. В малонаселенных регионах эта сумма снижается до 200 000 евро. Инвесторы также могут вложить 500 000 евро в научные разработки или инвестиционные фонды. Для сохранения статуса достаточно находиться в стране одну неделю в год. Право на гражданство появляется после 5 лет при условии владения языком на базовом уровне.

Важные аспекты

В 2026 году при планировании инвестиций следует учитывать дополнительные расходы: налоги, юридические проверки и медицинское страхование. Минимальная сумма инвестиций не является конечной стоимостью оформления статуса. Также важно различать вид на жительство и налоговое резидентство, поскольку длительное пребывание в стране может привести к возникновению налоговых обязательств на все мировые доходы инвестора.

Напомним, Европейский суд 29 апреля 2025 года постановил, что программа "золотых паспортов" Мальты для состоятельных инвесторов, среди которых российские и ближневосточные магнаты, знаменитости и звезды спорта, нарушает правила Европейского союза о гражданстве. Чтобы получить такой документ, нужно было внести минимальный взнос в размере 600 тысяч евро.