Які країни ЄС видають "золоті візи" у 2026 році: скільки це коштує та які умови

Геополітичні зміни та зростання цін на житло стимулюють попит на отримання посвідки на проживання в країнах ЄС. У 2026 році правила отримання "золотих віз" стали суворішими, проте низка країн зберігає варіанти з порогом інвестицій від 250 000 євро. Найбільш доступними є програми відновлення пам'яток та підтримки стартапів, тоді як правила прямої купівлі житлової нерухомості суттєво обмежені.

Як пише Delo.ua, про це інформує Еuronews.

"У 2026 році ми спостерігаємо зміну причин, чому сім’ї шукають золоту візу. Йдеться вже не лише про мрію про "будинок для відпочинку", йдеться про наявність варіантів та свободи. Після років глобальної нестабільності друга резиденція стала найкращим страховим полісом"", – сказав Ніколас Августі, партнер юридичної фірми Philippou Law на Кіпрі.

Які країни ЄС видають "золоті візи"?

Угорщина

Програма для запрошених інвесторів (GIP) передбачає мінімальний внесок у розмірі 250 000 євро. Ці кошти спрямовуються в паї фонду нерухомості, зареєстрованого в Національному банку Угорщини. Інвестор отримує дозвіл на проживання на 10 років з правом продовження. Статус також поширюється на членів сім'ї. Альтернативний варіант — безповоротний внесок у розмірі 1 мільйона євро до державного фонду підтримки вищої освіти. Для збереження візи не обов'язково постійно перебувати в країні, проте для отримання громадянства через 8 років потрібно проживати в Угорщині не менше 183 днів на рік.

Греція

У Греції вартість життя нижча, ніж у багатьох країнах Західної Європи. Більшість варіантів "золотої візи" коштують від 400 000 до 800 000 євро, проте існують пропозиції за 250 000 євро. Перший варіант передбачає відновлення історичних чи архітектурних пам'яток. Другий — переобладнання комерційної нерухомості (офісів чи промислових об'єктів) на житлову. Таку нерухомість заборонено використовувати для короткострокової оренди через сервіси на кшталт "Airbnb". Через 7 років легального проживання та сплати податків інвестор може претендувати на громадянство.

Кіпр

Кіпрська програма вимагає інвестицій від 300 000 євро в нерухомість, фонди або акції компаній. Статус резидента надається подружжю та дітям до 25 років, які перебувають на утриманні.

"Хоча деякі сусідні країни на папері пропонують нижчі пороги входу, «приховані витрати» бюрократії, такі як відсутність чітких земельних реєстрів або часті зміни податкового законодавства, можуть перетворити омріяний переїзд на юридичну проблему", – наголосив Августі.

Інвестори мають відвідувати острів мінімум один раз на два роки. Обов’язковою умовою є наявність закордонного доходу від 50 000 євро на рік.

"На Кіпрі британський вплив залишається головною перевагою: ми працюємо за системою загального права, яка пропонує рівень безпеки та прозорості власності, який рідко можна побачити в Середземномор’ї", – сказав представник Philippou Law.

Італія

Італійська "віза інвестора" доступна за внесок від 250 000 євро в інноваційний стартап. Також існують варіанти інвестування 500 000 євро в товариство з обмеженою відповідальністю, 1 мільйона євро в соціально значущі проекти або 2 мільйонів євро в державні облігації. Статус резидента видається на два роки з можливістю продовження. Постійне проживання доступне після 5 років, а громадянство — після 10 років перебування в країні.

Португалія

З 2023 року Португалія припинила видачу віз за пряму купівлю нерухомості. Наразі найдоступніший шлях — інвестиція 250 000 євро в мистецькі проекти або відновлення культурної спадщини. У малонаселених регіонах ця сума знижується до 200 000 євро. Інвестори також можуть вкласти 500 000 євро у наукові розробки або інвестиційні фонди. Для збереження статусу достатньо перебувати в країні один тиждень на рік. Право на громадянство з'являється після 5 років за умови володіння мовою на базовому рівні.

Важливі аспекти

У 2026 році при плануванні інвестицій слід враховувати додаткові витрати: податки, юридичні перевірки та медичне страхування. Мінімальна сума інвестицій не є остаточною вартістю оформлення статусу. Також важливо розрізняти дозвіл на проживання та податкове резидентство, оскільки тривале перебування в країні може призвести до виникнення податкових зобов'язань на всі світові доходи інвестора.

Нагадаємо, Європейський суд 29 квітня 2025 року постановив, що програма "золотих паспортів" Мальти для заможних інвесторів, серед яких російські та близькосхідні магнати, знаменитості та зірки спорту, порушує правила Європейського союзу про громадянство. Щоб отримати такий документ потрібно було зробити мінімальний внесок в розмірі 600 тисяч євро.