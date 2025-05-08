Какой самый популярный автомобиль мира по итогам I квартала 2025 года

В первом квартале 2025 года титул самого популярного автомобиля в мире получила Toyota Corolla, возглавившая глобальный рейтинг с результатом 244 751 проданных авто, несмотря на спад продаж на 13,5%. Таким образом, модель поднялась на одну позицию и опередила своих ближайших конкурентов.

Об этом пишет Focus2move.

На втором месте – Toyota RAV4 с 242 190 продажами (снижение на 0,6%), которая также поднялась на одну позицию в рейтинге. Ford F-Series, хоть и демонстрирует сильный рост на 24%, опустился на одну строчку и занял третье место с 225 501 продажей.

Значительное падение продемонстрировала Tesla Model Y, потерявшая три позиции и остановившаяся на четвертой строчке со 191 193 регистрациями (–33,6%). Пятое место занял Honda CR-V с почти неизменным показателем – 180 452 продажами (–0,3%).

Во второй пятерке — Chevrolet Silverado (150 164 авто, -8%), Hyundai Tucson (148 511, +1%) и Tesla Model 3, показавшая один из самых высоких ростов среди топовых моделей — +24,2%, поднявшись на шесть позиций1 до восьмого места.

Замыкают топ-10 Toyota Hilux (136420, +0,5%) и Toyota Camry (136233, +0,5%).

Toyota впервые в истории продала более 10 млн авто в год. Рекордный результат был достигнут благодаря росту зарубежных продаж на 7% до 8,78 млн. авто. Toyota активно наращивала продажи гибридных версий популярных моделей, таких как Corolla и RAV4, в Северной Америке и Европе.