Який найпопулярніший автомобіль світу за підсумками I кварталу 2025 року

У першому кварталі 2025 року титул найпопулярнішого автомобіля у світі здобула Toyota Corolla, яка очолила глобальний рейтинг із результатом 244 751 проданих авто, попри спад продажів на 13,5%. Таким чином модель піднялася на одну позицію та випередила своїх найближчих конкурентів.

Про це пише Focus2move.

На другому місці — Toyota RAV4 із 242 190 продажами (зниження на 0,6%), яка також піднялася на одну позицію в рейтингу. Ford F-Series, хоч і демонструє сильне зростання на 24%, опустився на одну сходинку і посів третє місце з 225 501 продажем.

Значне падіння продемонструвала Tesla Model Y, яка втратила три позиції та зупинилася на четвертій сходинці з 191 193 реєстраціями (–33,6%). П’яте місце посів Honda CR-V з майже незмінним показником — 180 452 продажами (–0,3%).

У другій п’ятірці — Chevrolet Silverado (150 164 авто, –8%), Hyundai Tucson (148 511, +1%) та Tesla Model 3, яка показала одне з найвищих зростань серед топових моделей — +24,2%, піднявшись на шість позицій до восьмого місця (139 901 авто).

Замикають топ-10 Toyota Hilux (136 420, +0,5%) та Toyota Camry (136 233, +0,5%).

Додамо, що Toyota вперше в історії продала понад 10 млн авто за рік. Рекордний результат був досягнутий завдяки зростанню зарубіжних продажів на 7% до 8,78 млн авто. Toyota активно нарощувала продажі гібридних версій популярних моделей, як от Corolla та RAV4, у Північній Америці і Європі.