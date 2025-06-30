Канада отменяет налог на цифровые услуги для улучшения торговых отношений с США

Правительство Канады решило отменить налог на цифровые услуги для улучшения торговых отношений с Соединенными Штатами.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Министерства финансов Канады.

Сообщается, что новое правительство Канады активно обсуждает с США условия нового экономического партнерства и сотрудничества в сфере безопасности. Их главная цель — обеспечить более выгодные условия для канадских работников и предприятий.

Согласно этим действиям, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры с целью достижения соглашения к 21 июля 2025 года.

Налог на цифровые услуги (DST) был объявлен в 2020 году. Это было сделано для решения проблемы, связанной с тем, что многие крупные технологические компании, работающие в Канаде, могли бы иначе не платить налоги с доходов, полученных от канадцев.

Его официально ввели в 2024 году, но он касался бы прибылей компаний, полученных с 2022 года. Первые платежи должны были состояться 30 июня 2025 года. Это стоило бы американским техногигантам миллиарды долларов в ближайшие годы, уточнил канал.

Сбор приостановлен, и министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань в скором времени предложит законопроект об отмене Закона о налоге на цифровые услуги.

Канада всегда предпочитала многостороннее соглашение по налогообложению цифровых услуг. И хотя Канада сотрудничала с международными партнерами, включая Соединенные Штаты, над многосторонним соглашением, заменяющим национальные налоги на цифровые услуги, DST был принят для устранения вышеупомянутого пробела в налогообложении.

Напомним, Канада, традиционно направляющая около 75% своего экспорта в США, стала одной из первых стран, испытавшей последствия тарифной политики Дональда Трампа. В марте он ввел 25% таможенную пошлину на импорт стали и алюминия, а впоследствии — дополнительный тариф на автомобили и запчасти, не соответствующие нормам соглашения NAFTA.