Канадские производители изменяют стратегии из-за торгового напряжения с США

Торговое напряжение между США и Канадой, обостренное тарифной политикой Дональда Трампа и его неоднозначными заявлениями по поводу аннексии, заставляет многие канадские производители изменять подходы к ведению бизнеса. Одни ищут новые рынки в Азии, другие готовят клиентов к росту цен или идут на скидки, чтобы не потерять партнеров в США.

Об этом сообщает Reuters.

Канадский бизнес адаптируется к реалиям

Канадские производители меняют свои бизнес-стратегии на фоне тарифной войны США и нестабильной политики Дональда Трампа.

В частности, компания, производящая капсулы и таблетки для фармацевтики, ищет новых партнеров в Азии.

Производитель стальных компонентов с 35-летним опытом в США предупреждает клиентов о вероятном росте цен.

А предприятие по пошиву костюмов талисманов вынуждено снижать цены, чтобы не потерять американских заказчиков.

Тарифы Трампа угрожают канадскому производству

Канада, традиционно направляющая около 75% своего экспорта в США, стала одной из первых стран, ощутившей последствия тарифной политики Дональда Трампа. В марте он ввел 25% таможенную пошлину на импорт стали и алюминия, а впоследствии — дополнительный тариф на автомобили и запчасти, не соответствующие нормам соглашения NAFTA.

Трамп оправдывал свои действия якобы борьбой с потоками фентанила, хотя официальная статистика свидетельствует, что менее 1% вещества попадает в США через канадскую границу.

По мнению экспертов, такие действия Вашингтона могут повлечь за собой волну банкротств в производственном секторе Канады. Ведь 42% продукции этого сектора идет на экспорт в США, а около 41% из 1,7 миллионов работников зависят от импорта из Штатов.

Неопределенность на рынке

Канадские бизнесы вынуждены вести непростые переговоры с американскими партнерами, иногда перезаключать контракты с учетом новых расходов. Компании, ориентировавшиеся на американский рынок, теряют часть доходов или вынуждены повышать цены.

Некоторые предприниматели уже понесли прямые финансовые потери. Продажи упали на треть, ведь тарифы из Китая и США значительно повысили стоимость товаров.

Несмотря на попытки правительства стабилизировать ситуацию, неопределенность на рынке сохраняется, а компании ищут выход из-за расширения присутствия в других регионах мира.

Напомним, пошлины США грозят взорвать восстановление экономики Канады и приведут к росту потребительских цен и безработице. Это может спровоцировать рецессию в стране. Канада в 75% своего экспорта и треть импорта полагается на США.