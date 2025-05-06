Канадські виробники змінюють стратегії через торговельну напругу з США

Торговельна напруга між США і Канадою, загострена тарифною політикою Дональда Трампа та його неоднозначними заявами щодо анексії, змушує багато канадських виробників змінювати підходи до ведення бізнесу. Одні шукають нові ринки в Азії, інші готують клієнтів до зростання цін або йдуть на знижки, аби не втратити партнерів у США.

Про це повідомляє Reuters.

Канадський бізнес адоптується до реалій

Канадські виробники змінюють свої бізнес-стратегії на тлі тарифної війни США та нестабільної політики Дональда Трампа.

Зокрема, компанія, що виготовляє капсули й таблетки для фармацевтики, шукає нових партнерів в Азії.

Виробник сталевих компонентів із 35-річним досвідом у США попереджає клієнтів про ймовірне зростання цін.

А підприємство з пошиття костюмів талісманів змушене знижувати ціни, аби не втратити американських замовників.

Тарифи Трампа загрожують канадському виробництву

Канада, яка традиційно спрямовує близько 75% свого експорту до США, стала однією з перших країн, що відчула наслідки тарифної політики Дональда Трампа. У березні він запровадив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію, а згодом — додатковий тариф на автомобілі й запчастини, що не відповідали нормам угоди NAFTA.

Трамп виправдовував свої дії нібито боротьбою з потоками фентанілу, хоча офіційна статистика свідчить, що менше 1% речовини потрапляє до США через канадський кордон.

На думку експертів, такі дії Вашингтона можуть спричинити хвилю банкрутств у виробничому секторі Канади. Адже 42% продукції цього сектору йде на експорт до США, а близько 41% з 1,7 мільйона працівників залежать від імпорту зі Штатів.

Невизначеність на ринку

Канадські бізнеси змушені вести непрості переговори з американськими партнерами, іноді — переукладати контракти з урахуванням нових витрат. Компанії, які орієнтувались на американський ринок, втрачають частину доходів або змушені підвищувати ціни.

Деякі підприємці уже зазнали прямих фінансових втрат. Продажі впали на третину, адже тарифи з Китаю і США значно підвищили вартість товарів.

Попри спроби уряду стабілізувати ситуацію, невизначеність на ринку зберігається, а компанії шукають вихід через розширення присутності в інших регіонах світу.

Нагадаємо, мита США загрожують підірвати відновлення економіки Канади і призведуть до зростання споживчих цін і безробіття. Це може спровокувати рецесію у країні. Канада у 75% свого експорту та третини всього імпорту покладається на США.