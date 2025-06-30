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Канада скасовує податок на цифрові послуги для покращення торговельних відносин зі США
Уряд Канади вирішив скасувати податок на цифрові послуги для покращення торговельних відносин зі Сполученими Штатами.
Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів Канади.
Повідомляється, що наразі новий уряд Канади активно обговорює зі США умови нового економічного партнерства та співпраці у сфері безпеки. Їхня головна мета — забезпечити якомога вигідніші умови для канадських працівників та підприємств.
Відповідно до цих дій, прем'єр-міністр Канади Марк Карні й президент США Дональд Трамп домовилися, що сторони відновлять переговори з метою досягнення угоди до 21 липня 2025 року.
Податок на цифрові послуги (DST) був оголошений у 2020 році. Це було зроблено для вирішення проблеми, пов'язаної з тим, що багато великих технологічних компаній, які працюють у Канаді, могли б інакше не сплачувати податки з доходів, отриманих від канадців.
Його офіційно ввели 2024 року, але він стосувався б прибутків компаній, отриманих із 2022 року. Перші платежі мали відбутися 30 червня 2025 року. Це коштувало б американським техногігантам мільярди доларів найближчими роками, уточнив канал.
Збір призупинено, і міністр фінансів і національних доходів Франсуа-Філіп Шампань незабаром запропонує законопроєкт про скасування Закону про податок на цифрові послуги.
Канада завжди віддавала перевагу багатосторонній угоді щодо оподаткування цифрових послуг. І хоча Канада співпрацювала з міжнародними партнерами, включно зі Сполученими Штатами, над багатосторонньою угодою, яка б замінила національні податки на цифрові послуги, DST був прийнятий для усунення вищезгаданої прогалини в оподаткуванні.
Нагадаємо, Канада, яка традиційно спрямовує близько 75% свого експорту до США, стала однією з перших країн, що відчула наслідки тарифної політики Дональда Трампа. У березні він запровадив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію, а згодом — додатковий тариф на автомобілі й запчастини, що не відповідали нормам угоди NAFTA.