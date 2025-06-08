Канада продлила беспошлинный режим для товаров из Украины до июня 2026 года

Правительство Канады продлило на год действие беспошлинного режима для украинских товаров.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт правительства Канады.

Приказ об освобождении от пошлин для товаров из Украины будет действовать не менее 9 июня 2026 года.

"Канада подтверждает свою поддержку справедливого и крепкого мира в Украине. Мы будем и дальше помогать украинской экономике и остаемся на стороне украинцев в борьбе за свободу", — подчеркнул министр Франсуа-Филипп Шампань.

Приказ об освобождении от пошлин впервые был принят 9 июня 2022 года, после чего он продолжался ежегодно. Это решение временно отменяет все импортные пошлины на украинские товары, поступающие в Канаду.

В общей сложности с начала полномасштабной войны Канада предоставила Украине более 8 миллиардов долларов поддержки в виде финансовой, военной, гуманитарной и стабилизационной помощи, а также ввела специальные иммиграционные меры для украинцев, вынужденных покинуть страну.

С начала действия беспошлинного режима в 2022 году Канада импортировала из Украины товаров более чем на 35 миллионов долларов. За это время украинские поставщики уплатили 8,5 миллиона долларов пошлин. Продолжение увольнения, по оценкам правительства, означает недополучение еще около 1,2 миллиона долларов таможенных поступлений в период с июня 2025 по июнь 2026 года.

Канада не единственная страна, поддерживающая украинский экспорт. Ранее аналогичные решения о продлении отмены тарифов приняли Европейский Союз и Великобритания.

В мае Канада официально открыла свой рынок для экспорта пищевых яиц из Украины.